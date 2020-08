Les 3 meilleurs smartphones d’août sur Frandroid

Le mois de juillet est terminé, c'est donc l'heure du récap' des trois meilleurs smartphones testés pour vous aider à choisir ce mois-ci.

Nous faisons chaque mois le récapitulatif des meilleurs smartphones que nous avons testés le mois précédent. Voici donc l’édition du mois d’août, basée donc sur les tests du mois de juillet.

Rappelons le principe : les terminaux dont nous parlons ici ont été sélectionnés sur deux critères seulement : la note du test et sa date de publication. Si votre chouchou n’est pas dans cet article, c’est sans doute parce que nous ne l’avons pas testé durant le mois qui vient de s’écouler, mais vous le trouverez peut-être dans notre hall of fame des meilleurs smartphones à acheter.

En vidéo

Si vous préférez la vidéo au texte, nous vous parlons de notre sélection sur notre chaîne YouTube également.

OnePlus Nord : le nouveau maître à moins de 400 euros

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps : le meilleur smartphone passé entre nos mains en juillet est le OnePlus Nord. Avec ce smartphone, la marque chinoise nous prouve qu’elle n’a rien perdu de sa superbe quand il s’agit de faire des terminaux à l’excellent rapport qualité-prix.

C’est Omar qui a eu la chance de tester le nouveau bijou OnePlus et le constat est sans appel : « Nous recommandons chaudement le OnePlus Nord ». L’excellente note attribuée au terminal parle d’elle-même : 9/10, une note justifiée principalement par le rapport qualité-prix du terminal en général.

Son plus gros atout est son écran OLED 90 Hz de haute volée : « une véritable réussite » selon Omar qui consacre cet élément avec un 10/10 sur ce critère. « Chapeau ». OnePlus peut également s’appuyer sur son interface OxygenOS toujours aussi plaisante à utiliser. Enfin, le Snapdragon 765G se révèle largement suffisant pour la quasi-totalité des usages. Seul bémol au tableau, une partie photo qui aurait pu être meilleure, surtout de nuit.

Pour savoir tout le bien que l’on pense du OnePlus Nord, vous pouvez consulter notre test complet du OnePlus Nord.

Mi 10 Lite : lourd léger

Comme son nom l’indique le Mi 10 Lite est la version allégée des Mi 10 et Mi 10 Pro. S’ils sont de la même famille, la filiation ne saute pas aux yeux, mais le petit frère ne démérite pas. C’est Manuel, notre rédac’ chef adoré, qui a corrigé la copie de Xiaomi, et si elle n’est pas parfaite elle s’en sort avec une mention très bien : 8/10.

L’appréciation est positive sur le design et l’ergonomie — même si l’encoche « goutte d’eau » est désormais un peu datée, les performances sont aussi au rendez-vous avec le Snadragon 765G. Dernier point fort : l’autonomie et surtout sa recharge rapide à 20 W qui reste un plus appréciable au quotidien.

Sur la partie écran, on aime l’OLED qui s’étend sur 6,57 pouces. Sur la photo, on ne peut que saluer les efforts de la marque, même si l’option capteur Macro ne lui rapporte pas de point bonus. Finalement, la seule véritable erreur de Xiaomi est une lacune qui traîne depuis longtemps : le logiciel. « Les menus restent encore déroutants et les nombreuses applications préinstallées (et parfois bourrées de publicités) ne donnent clairement pas confiance », déplore Manuel.

Vous retrouverez notre avis complet, dans notre test complet du Xiaomi Mi 10 Lite.

Samsung Galaxy A41 : un bon millésime

Après les Galaxy A51 et A71 Samsung propose un Galaxy A41 qui succède au Galaxy A40 de 2019. Cette nouvelle version a de nombreux atouts selon Geoffroy qui l’a passé au crible : « son petit format très agréable à utiliser même à une main, son écran lumineux et coloré ou son autonomie de deux jours. » Un écran OLED à moins de 300 euros est effectivement rare, tout comme une diagonale de 6,1 pouces. En 2020, on peut le considérer comme un « petit » smartphone.

Mais ce A41 n’est pas exempt de défauts. Le principal a trait aux performances, Samsung a choisi d’intégrer un processeur MediaTek Helio P65 et il est malheureusement à la peine. Non seulement cela limite drastiquement ses capacités en jeu — Fortnite ne se lance pas –, mais le téléphone rencontre également des soucis dans l’utilisation courante. C’est vraiment dommage.

Heureusement que Samsung arrive à compenser avec son interface OneUI qui reste aujourd’hui l’une des meilleures du marché avec OxygenOS. Sur la partie photo enfin, Samsung s’en sort bien de jour, mais comme souvent sur les terminaux à petit prix, c’est raté de nuit. Malgré tout, le Galaxy A41 s’en sort avec la note convenable de 7/10.

Pour tous les détails, vous pouvez consulter notre test complet du Galaxy A41.