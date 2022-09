OxygenOS 13 (Android 13) sort sur les OnePlus 10 Pro : Samsung est en train de se faire doubler

Alors qu'Android 13 est sorti en version stable en mai dernier, OnePlus déploie son interface maison qui en est tirée sur le OnePlus 10 Pro.

La stratégie de fusion entre Oppo et OnePlus porte ses premiers fruits. Au tout début du processus, les premiers départements des deux marques dont on apprenait publiquement la fusion étaient ceux portant sur la partie logicielle. En résulteraient des publications de mises à jour plus fréquentes et une interface plus stable, promettait-on à l’époque.

Pour la vitesse, ça semble gagné. Alors que Oppo a sorti ColorOS 13 en version stable le 16 septembre dernier, OnePlus déploie à son tour son interface maison sous Android 13, OxygenOS 13, apprend-on auprès d’Android Police.

OxygenOS 13, la version survivante

Le premier téléphone à en profiter est aussi, comme c’est souvent le cas, le plus luxueux proposé par la marque, le OnePlus 10 Pro. Devraient suivre en toute logique les OnePlus 10T et OnePlus 10. Selon OnePlus, cette mise à jour apporte, en plus de quelques nouveautés spécifiques à Android 13, un design aquamorphique qu’on retrouve dans les thèmes et les animations.

Il va sans dire que l’interface ressemble de plus en plus à celle d’Oppo, ColorOS. La proximité des deux sorties confirme d’ailleurs le rapprochement qui a eu lieu : ColorOS et OxygenOS partagent le même codebase.

En revanche, OnePlus semble avoir renoncé à faire complètement disparaître OxygenOS, du moins pour le moment. En début d’année, la marque avait annoncé que les interfaces des deux marques allaient fusionner pour n’en faire qu’une seule. Si on suit le calendrier présenté à l’époque, OxygenOS 13 ne devait même pas sortir. Doit-on comprendre par là que la marque tente de réagir face aux nombreuses levées de boucliers des qui ont suivi l’annonce de la fusion ? C’est probable, mais rien ne permet de confirmer que cette version ne sera pas la dernière.

Samsung doublé

Arrêtons-nous un instant sur la performance réalisée par Oplus, le groupe derrière Oppo et OnePlus. Samsung est habituellement le premier à proposer une version stable de One UI, mais force est de constater que pour le moment, One UI 5 est encore en phase de bêta sur les Galaxy S21 et S22.

L’année dernière, la firme coréenne avait présenté la version définitive de One Ui 4 en octobre avant de la déployer en fin d’année. Même si la sortie de One Ui 5 devrait être avancée cette année, Samsung s’est donc bel et bien fait doubler par son rival chinois. Une différence pourra certainement se faire cependant sur la qualité de la sortie : les nouvelles versions de One Ui sont connues pour être relativement peu buguées. On ne peut pas en dire autant sur OxygenOS et ColorOS. À voir si cela se vérifie cette année.

