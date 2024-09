Dernière ligne droite pour s’offrir une montre connectée pendant les French Days ! Foncez profiter des meilleures offres

Smartphones, TV, PC portables… Les French Days permettent de faire de bonnes affaires dans tous les segments de la high tech mais n’oublions pas les montres connectées ! Ces accessoires lifestyle & sport profitent eux aussi de la vague de promotions chez les e-commerçants français.

Les montres connectées sont des accessoires multifonctions permettant de passer des appels, d’écouter de la musique ou de payer sans contact sans avoir à sortir son smartphone de sa poche. Certains modèles sont même spécialisés pour un usage sportif avec capteurs de fréquence cardiaque, de saturation en oxygène, etc… Pendant les French Days, il est possible de retrouver certains modèles, même très populaires, en promotion.

Les meilleures offres montres connectées des French Days 2024

Garmin Fenix 7X Solar à 505 euros au lieu de 749,99 euros avec le code promo FD10

Garmin Fenix 7X Solar

Dans le monde des montres connectées sportives, Garmin fait figure de mètre étalon. Loin d’être des accessoires de mode, la Garmin Fenix 7X Solar reste un sacré concentré de technologies et de capteurs à la précision exemplaire. Les modes sportifs sont nombreux, l’autonomie énorme et cette smartwatch se targue même de pouvoir se recharger avec l’énergie solaire.

Pourquoi opter pour la Garmin Fenix 7X Solar

Une autonomie de deux semaines

Le GPS multi-bandes d’une superbe efficacité

Les modes Stamina et Race Trend Predictor

Au lieu de 749,99 euros habituellement, la Garmin Fenix 7X Solar est maintenant disponible en promotion à 505 euros chez Amazon grâce au code promo FD10.

Samsung Galaxy Watch 6

Supplantée par la Galaxy Watch 7, la Samsung Galaxy Watch 6 reste une montre connectée recommandable, d’autant plus qu’elle est plus abordable. Entre un design et un écran soignés et une panoplie complète de fonctions sport et santé, il y a de bonnes raisons de craquer. D’autant plus qu’elle est quasiment à moitié prix pendant les French Days !

Les atouts de la Samsung Galaxy Watch 6

Des finitions soignées

Un écran AMOLED de bonne facture

Le plein de fonctions sport et santé

Au lieu de 319 euros lors de son lancement, la Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm) est maintenant disponible en promotion à 164,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Garmin Forerunner 955

Parmi les gammes de montre connectées dans le catalogue de Garmin, les Forerunner sont celles dédiées à la course à pied, voire même au triathlon. La Forerunner 955 est un modèle haut de gamme de cette série et quand bien même elle est sortie il y a deux ans, elle reste amplement recommandable aujourd’hui.

Ce que propose la Garmin Forerunner 955

Une montre Garmin avec écran MIP tactile

Un GPS multi-bandes ultra-précis

Au moins 7 jours d’autonomie

Lancée à 549,99 euros puis ramenée à 499,99 euros, la Garmin Forerunner 955 est maintenant disponible en promotion à 359 euros chez Lepape. Par ailleurs, la version Solar (qui se recharge à l’énergie solaire) est elle aussi en promotion, à 429 euros au lieu de 599,99 euros chez i-run.

OnePlus Watch 2

La OnePlus Watch 2 lancée en début d’année est une montre connectée performante et à un excellent rapport qualité-prix. Avec son design et son écran de bonne facture, ses nombreuses fonctionnalités et son autonomie monstrueuse, elle est une alternative enviable aux Samsung Galaxy Watch et aux Apple Watch Series.

Ce qu’il faut retenir de la OnePlus Watch 2

Une dalle AMOLED de qualité

WearOS, on adore !

Une autonomie exceptionnelle

Au lieu de 329 euros habituellement, la OnePlus Watch 2 est maintenant disponible en promotion à 200 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

CMF by Nothing Watch Pro

Après une entrée réussie sur le marché des smartphones, le britannique Nothing s’est lancé dans les montres connectées par l’intermédiaire de sa sous-marque, CMF. Le rapport qualité-prix agressif est ici de rigueur, mais si l’appareil promet nombre de mesures, on peut regretter le manque fiabilité de certaines d’entre elles. Cette smartwatch se rattrape toutefois avec un design et une autonomie maîtrisés.

Les points positifs de la CMF by Nothing Watch Pro

La bonne gestion du mode Always-On

Volume correct pour les appels Bluetooth

L’autonomie de 72 heures en usage intense

Au lieu de 69 euros habituellement, la CMF by Nothing Watch Pro est maintenant disponible en promotion à 59 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Apple Watch SE

Déclinaison plus abordable que les traditionnelles Apple Watch Series, l’Apple Watch SE intègre le minimum syndical mais n’en propose pas moins une expérience quasi-complète. Si certaines features comme l’Always-On sont aux abonnés absents, l’Apple Watch SE reste un bon ticket d’entrée dans le monde des Apple Watch, et ce à un excellent rapport qualité-prix. En particulier pendant les French Days !

L’Apple Watch SE en bref

Design d’une Apple Watch Series avec couronne rotative

Un excellent suivi GPS et de la fréquence cardiaque

Jusqu’à deux jours d’autonomie

Au lieu d’un prix barré de 249 euros, l’Apple Watch SE (40 mm) est maintenant disponible en promotion à 204,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Garmin Forerunner 255

On connaît Garmin pour ses montres sportives haut de gamme mais sachez que le constructeur propose également des modèles plus accessibles. La Forerunner 255 est de ceux-là. S’adressant avant tout aux coureurs, cette montre sortie en 2022 est toujours recommandable aujourd’hui, d’autant plus que nous lui avions attribué la note de 9/10 à l’époque de sa sortie.

La Garmin Forerunner 255 en quelques points

La précision du GPS et du suivi de la fréquence cardiaque

Les très nombreuses données de santé

Une autonomie de plus d’une semaine

Au lieu de 349,99 euros habituellement, la Garmin Forerunner 255 est maintenant disponible en promotion à 244,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Huawei Watch Buds

Avec les difficultés qu’on lui connaît sur le marché des smartphones, Huawei s’est tourné vers les montres connectées avec des modèles ne manquant pas de rappeler les véritables montres chronographes. La Huawei Watch Buds est de ceux-là et pour rester sur le terrain de la tech, elle propose un excellent suivi sportif mais aussi une surprise cachée dans son boîtier : une paire d’écouteurs sans fil.

Les points forts de la Huawei Watch Buds

Fait montre connectée ET écouteurs sans fil

Un excellent suivi sportif

Un design bien léché et un écran AMOLED

Au lieu de 499,99 euros habituellement, la Huawei Watch Buds est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros en boutique officielle avec le code promo AWATCHBUDS100.

