L’Apple Watch SE cède aux sirènes des French Days : prix totalement inédit pour la montre connectée abordable de la Pomme

L’Apple Watch SE est, chez Apple, une montre considérée comme une entrée de gamme. Soit un choix judicieux pour découvrir l’univers des smartwatch si vous possédez un iPhone, d’autant qu’elle est à -17 % pour les French Days.

Apple Watch SE GPS // Source : Frandroid

La gamme SE des Apple Watch a été lancée en 2000 et était là pour proposer une solution abordable dans la collection des montres connectées d’Apple. Ici, il s’agit de la seconde itération qui date de 2022 que vous retrouvez avec près de 50 euros de réduction pendant les French Days.

Pourquoi choisir l’Apple Watch SE (2022)

Une autonomie de deux jours

La petite couronne latérale qui facilite la navigation

Le suivi GPS est largement au-dessus de la moyenne

Normalement commercialisée à 249 euros, l’Apple Watch SE (2022) est affichée à 219,99 euros chez Cdiscount. Si vous ajoutez le code promo 15DES129 dans le panier, vous pouvez l’avoir pour 204,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch SE (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.

Elle a tout ce qu’il faut où il faut

Avec l’Apple Watch SE au poignet, vous n’aurez pas l’impression, en termes de sensations, de porter une montre connectée. Elle ne pèse que 26,4g (il s’agit de la version GPS) pour 40 x 34 x 10,7 mm. Le boitier est carré, là où des Pixel Watch ou des Galaxy Watch optent pour un design rond, qui arbore une couronne rotative que vous pouvez tourner et sur laquelle vous pouvez appuyer. À côté de lui vous avez un bouton et, à l’opposé, vous avez les deux haut-parleurs de la montre.

C’est très pratique, car ça signifie qu’avec la montre, vous pouvez aussi téléphoner en main libre, sans sortir l’iPhone de votre poche. Sans oublier que via son écran tactile, vous pouvez aussi lire vos messages et y répondre. Sans oublier qu’elle est étanche et résiste à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Une montre plus puissante qu’elle n’y parait

La montre fonctionne avec une puce SiP S8 qui est, en théorie, 20% plus puissant que sur la première Apple Watch SE. Dans les faits, elle fonctionne très bien et offre une navigation fluide, sauf si vous optez pour un cadran un peu trop chargé (Astronomie), là, vous aurez un peu de latence, ça risque de ramer.

L’Apple Watch SE embarque aussi des capteurs pour tout ce qui est suivi de santé et de sport. De base, vous avez des objectifs de pas à faire par jour, les calories brûlées et le fait de rester debout. Ces objectifs sont personnalisables dans les options pour coller à vos besoins.

On retrouve un accéléromètre, une boussole électronique, un capteur de lumière ambiante, un analyseur de sommeil, un podomètre, un capteur de rythme cardiaque et un GPS qui est très précis. Par contre, pour l’utiliser, il faut absolument posséder un iPhone, et on regrette l’absence d’un capteur ECG ou SpO2. Mais en l’état et pour le prix, elle reste un très bon choix.

Si vous avez besoin d’en savoir plus avant d’arrêter votre choix, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’Apple Watch SE (2022) et découvrez pourquoi elle a eu 8/10.

Pour découvrir d’autres montres connectées, vous pouvez lire le guide comparatif des meilleures toquantes du moment.

