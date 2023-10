Comment transformer l’iPhone en appareil photo macro 40x

Sandmarc, un acteur reconnu dans le monde des accessoires pour iPhone, a récemment introduit un objectif de microscope qui se fixe à la caméra principale des modèles iPhone, du X jusqu'au 15. Cet ajout promet de transformer l'expérience de photographie macro pour les utilisateurs d'iPhone, offrant un moyen accessible d'explorer le monde en gros plan.

Cet objectif inédit propose un impressionnant grossissement de 40x, surpassant largement les capacités de la fonction macro native d’Apple qui s’appuie sur la caméra ultra grand-angle des appareils. Avec cet outil, les utilisateurs peuvent capturer des images où les objets apparaissent beaucoup plus grands et détaillés, révélant ainsi des aspects souvent invisibles à l’œil nu.

Pour résoudre les problèmes d’éclairage souvent rencontrés lors de la prise de photos en mode macro, Sandmarc a intégré un anneau LED autour de l’objectif avant. Cet anneau assure une illumination suffisante des sujets photographiés. Alimenté via un port USB-C situé sur l’objectif, cet anneau LED contribue à produire des images claires et nettes, même dans des conditions de luminosité défavorables.

Alors que Sandmarc reste discret sur la technologie spécifique impliquée dans la conception de cet objectif, la société a divulgué que l’accessoire intégrerait plusieurs lentilles. Des exemples de photos fournies par le fabricant démontrent les performances supérieures de cet objectif en comparaison avec la fonction macro standard d’Apple. Les images capturées avec l’objectif de microscope de Sandmarc se caractérisent par une profondeur de champ très réduite, tout en offrant un niveau de détail étonnamment élevé.

Plus de 100 euros

Le nouvel objectif de microscope est actuellement disponible en précommande sur le site de Sandmarc au prix de 125 dollars, avec les livraisons prévues dès novembre. Chaque achat inclut un clip qui permet de fixer facilement l’objectif à l’iPhone. Cependant, pour garantir une installation stable et sécurisée, Sandmarc recommande aux utilisateurs d’utiliser un étui de protection compatible avec le dispositif. Cette précaution permettrait non seulement de protéger l’iPhone, mais assure également une fixation sûre et fiable de l’objectif macro supplémentaire.