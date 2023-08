Top 10 des smartphones d’occasion : le classement est sans appel, mais pas sans Apple

La plateforme Easy Cash partage un baromètre de la seconde main en France qui vient confirmer une tendance : les iPhone d'Apple écrasent le marché des smartphones d'occasion.

Apple n’est peut-être pas systématiquement la marque qui vend le plus de smartphones neufs (et encore, elle se positionne toujours très bien). Cependant, la marque américaine ne fait pas de quartier dans le marché de l’occasion. C’est le moins que l’on puisse dire en consultant le « baromètre de la seconde main » (PDF) partagé par Easy Cash, spécialiste français de l’achat et la revente de produits d’occasion et reconditionnés.

En se basant sur ses données — et notamment sur son outil Easy Price qui permet de suivre et prédire l’évolution du prix des produits de seconde main –, l’entreprise a dressé un Top 10 des smartphones d’occasion les plus vendus en 2023. Un seul constat possible : les iPhone d’Apple règnent en maîtres incontestés et incontestables.

Le Top 10 des smartphones d’occasion selon Easy Cash

Dans l’ordre, voici les smartphones qui constituent le Top 10 d’Easy Cash.

Commentant ce Top 10, Easy Cash rappelle qu’il n’a rien de surprenant.

En 2023, comme en 2022 et depuis de nombreuses années, c’est, sans surprise, la marque Apple (pour ses versions 64 Go) qui domine largement les ventes et, plus spécifiquement, l’iPhone 11. Il est suivi de près par les XR et le 8 qui naviguent entre la 2e et la 3e place au gré des périodes de l’année.

Quant au seul appareil hors iPhone du classement, le Galaxy A40 de Samsung, Easy Cash explique qu’il perd une place par rapport à 2022 et qu’il pourrait sortir du Top 10 d’ici à la fin de l’année. Il devrait en effet être « délogé par l’iPhone 12 Pro Max (128 Go) ». Encore un smartphone Apple donc.

La valeur résiduelle des iPhone

Cette hégémonie d’Apple, notamment face à l’autre géant Samsung, est toutefois quelque peu tempérée. « Nous avons deux fois plus de références Samsung que d’Apple disponibles en magasin. L’offre est donc plus diluée pour la marque coréenne : cela explique en partie que Samsung pointe seulement au 10e rang cette année. Sur le marché du neuf en France, ces deux marques se partagent environ 20 % du marché chacun. Chez Easy Cash, Apple truste largement la position de numéro 1, avec 46 %, Samsung atteint les 26 %, Xiaomi 8 % et les autres, environ 19 % », commente Valentin Klein di Giacomo, directeur des partenariats et de l’innovation chez Easy Cash.

Cependant, le baromètre souligne un autre élément clé dans la domination d’Apple dans ce classement : la valeur résiduelle. Celle-ci reste plus élevée sur un iPhone d’occasion que sur un Samsung. « Un consommateur perdra moins d’argent à la revente de son iPhone », lit-on dans le document.

Un argument qui revient souvent pour expliquer la prédominance des iPhone parmi les smartphones reconditionnés. Autre atout des appareils de la pomme : ils profitent pendant de longues années des mises à jour d’iOS, restant ainsi d’actualité bien après leur sortie.

