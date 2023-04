Pourquoi on ne trouve presque que des iPhone sur le marché des smartphones reconditionnés

Black Market, Certideal, Recommerce… Si vous étudiez l'offre de ces entreprises qui vendent des smartphones reconditionnés, vous constaterez que les iPhone dominent leur catalogue. Ce phénomène est observé à l'échelle mondiale et cela s'explique très bien.

Le marché des smartphones connaît une compétition féroce entre les grandes marques. Récemment, Apple a continué à gagner des parts de marché, se rapprochant dangereusement du leader mondial, Samsung. La marque à la pomme doit sa réussite à l’élargissement de sa gamme d’iPhone et à son écosystème. Mais, il y a autre marché où Apple domine, c’est celui des smartphones reconditionnés.

La domination d’Apple ne se limite pas aux smartphones neufs. La marque est également omniprésente sur le marché des iPhone reconditionnés. Lorsque l’on cherche un smartphone reconditionné, il est presque impossible de ne pas tomber sur des iPhone. Les références de Samsung, et parfois d’anciens modèles Huawei sont bien présentes, mais elles sont largement surpassées par les offres d’iPhone.

Apple mène la danse dans le reconditionné

Contrairement aux ventes de smartphones neufs, les ventes de smartphones reconditionnés évoluent positivement depuis 2020. Selon les données de Counterpoint Research, le marché des smartphones reconditionnés a augmenté de 5 % en 2022, tandis que les ventes de nouveaux appareils ont chuté de 12 %.

Avec une part de marché de 49 % en 2022, au niveau mondial, Apple est le constructeur le plus représenté sur le marché du reconditionné et a su progresser par rapport à 2021 (44 % de part de marché). Il est suivi par Samsung avec une part de marché de 26 %, le constructeur sud-coréen s’est détérioré de deux points de pourcentage par rapport à 2021.

Qu’est-ce qui explique cette situation ?

La domination des iPhone sur le marché du reconditionné peut être expliquée par plusieurs facteurs clés. Tout d’abord, Apple assure une longévité importante à ses appareils avec des mises à jour iOS pendant au moins cinq ans. Ces dernières assurent la compatibilité des applications, mais elles apportent aussi de nouvelles fonctionnalités, améliorent la sécurité et optimisent les performances des iPhone. En conséquence, les consommateurs se sentent en confiance en achetant un iPhone reconditionné, sachant que leur appareil restera compatible sur le plan technologique et bénéficiera des améliorations apportées par les futures mises à jour d’iOS.

Les iPhone sont également connus pour leur valeur résiduelle élevée par rapport à d’autres smartphones. La qualité de fabrication, la durabilité et la demande constante pour les produits Apple contribuent à maintenir la valeur des iPhone sur le marché de l’occasion. Ainsi, les iPhone reconditionnés sont souvent perçus comme des investissements judicieux, offrant un excellent rapport qualité-prix pour les consommateurs à la recherche d’un smartphone haut de gamme à un prix plus abordable.

Enfin, Apple propose des programmes de reprise et de recyclage pour les anciens iPhone, ce qui incite les consommateurs à retourner leurs appareils lorsqu’ils souhaitent en acheter un nouveau. Ces programmes permettent à Apple de récupérer et de reconditionner un grand nombre d’iPhone, qui sont ensuite remis sur le marché à des prix attractifs.

Pour rappel, l’achat d’un téléphone reconditionné demande cependant quelques précautions. Il existe des entreprises certifiées qui sont habilitées à reconditionner les produits des grandes marques. Pour plus de fiabilité et plus de facilité lors d’éventuels échanges avec le service client, nous vous conseillons de choisir des entreprises basées en France (lisez bien les petites lignes !). Nous avions d’ailleurs suivi le reconditionnement pas à pas d’un iPhone chez YesYes.

