Apple iMessage : il sera encore plus facile de retrouver vos photos envoyées entre amis

Avec Share With You, Apple apporte une nouvelle fonctionnalité sur iMessage : il est désormais possible de retrouver plus facilement les contenus envoyés par un interlocuteur. Les galeries photos, elles, peuvent épouser un format « collage ».

Vos discussions sur iMessage vont profiter d’une petite évolution présentée par Apple lors de la WWDC 2021. Share With you, du nom de la fonction, que l’on peut traduire par « Partager avec vous », est une nouvelle section disponible dans l’application qui regroupe les différents contenus envoyés par un interlocuteur.

Faciliter la tâche à l’utilisateur

L’idée : organiser plus efficacement et plus facilement les photos ou les liens envoyés. Par exemple placées dans une section dédiée au sein de Share With You, les photos sont accompagnées de leur date et de leur destinataire. Pour ainsi y voir plus clair au milieu de toutes les images partagées avec telle ou telle personne.

Share With You fonctionnera également pour les playlists ou morceaux musicaux, ainsi que les articles. L’idée est vraiment de regrouper et de retrouver l’ensemble des contenus envoyés avec le plus de facilité possible. En clair : faciliter la tâche aux utilisateurs.

Un format « collage » pour les galeries photos

Aussi, l’envoi d’une galerie photo bénéficie d’un format « collage » plutôt agréable à l’œil d’après les vidéos diffusées par Apple. Les photos envoyées peuvent par exemple se superposer, ou s’organiser via un effet carrousel que vous pouvez faire ensuite défiler. Là encore, Apple cherche avant tout à optimiser l’expérience utilisateur.