Apple pourrait annoncer ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 dès septembre

Habituellement réservé aux iPhone et à l'Apple Watch, le mois de septembre serait cette année aussi utilisé pour lancer les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces pressentis depuis des mois.

Contrairement à ce qui avait été projeté par plusieurs sources concordantes, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces n’ont pas été présentés en juin, durant la WWDC 2021. Des indices ont depuis laissé entendre que la firme avait été contrainte de reporter cette annonce de quelques mois, probablement suite à des problèmes d’approvisionnement.

Cette semaine, des informations complémentaires nous proviennent de DigiTimes. Le média taïwanais estime en effet qu’Apple présenterait ses deux nouveaux laptops sur la fin du troisième trimestre 2021, autrement dit en septembre.

Comme le note MacRumors, ces estimations collent avec les récentes déclarations de Mark Gurman (journaliste de Bloomberg souvent bien informé), qui indiquait qu’Apple n’avait aucune annonce majeure prévue pour les prochaines semaines. Rien à l’horizon avant la fin du troisième trimestre, donc… un créneau habituellement réservé à la présentation des nouveaux iPhone. Reste que ce chevauchement dans le calendrier d’Apple interroge. Difficile de savoir si la marque prendra le risque d’annoncer ses nouveaux MacBook Pro et ses nouveaux iPhone peu ou prou au même moment.

Des MacBook Pro remaniés disponibles dès octobre ?

DigiTimes indique quoi qu’il en soit que les livraisons de ces nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces prendraient corps en octobre, ce qui tend à confirmer l’hypothèse d’une annonce en septembre. Pour rappel, ces MacBook Pro devraient profiter d’un design largement remanié, d’une connectique plus riche, d’un nouveau processeur Apple Silicon et d’écran Mini LED. Or l’approvisionnement en dalles Mini LED se fait dans l’immédiat au compte-gouttes. Il paraît donc crédible qu’une annonce en septembre ne soit suivie d’une disponibilité qu’en octobre, histoire de ménager les chaînes d’approvisionnement.

Entièrement repensés en termes de châssis, d’affichage et de connectique (le retour de MagSafe, d’un lecteur de cartes SD, mais aussi d’un port HDMI est évoqué), ces nouveaux MacBook Pro seraient aussi les premiers à profiter de la prochaine puce Apple Silicon. Cette puce, baptisée M1X ou carrément M2 selon les sources, serait nettement plus puissance que l’actuel SoC M1 des MacBook Pro 13 et du MacBook Air. On y trouverait notamment 10 cœurs CPU et 16 ou 32 cœurs GPU. Jusqu’à 64 Go de mémoire vive pourraient également être supportés, contre 16 Go actuellement pour l’Apple M1.