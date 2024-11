Galaxy Ring 2 : on a déjà des informations sur la prochaine bague connectée de Samsung

Quelques mois après le lancement de la première Galaxy Ring, on en apprend désormais davantage sur le second modèle prévu par Samsung grâce à une fuite.

La Samsung Galaxy Ring au doigt // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Cet été, Samsung a frappé fort dans le domaine des appareils à porter sur soi. Outre les montres Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, le constructeur coréen s’est enfin lancé sur le marché des bagues connectées avec son premier modèle, la Samsung Galaxy Ring.

Quatre mois après le lancement de ce premier anneau de santé, les premières rumeurs émergent déjà autour de la prochaine bague connectée de Samsung. Comme le rapporte le site Phone Arena, un leaker a en effet partagé quelques informations sur la Galaxy Ring 2 sur le réseau social coréen Naver :

Samsung semble prévoir un lancement de sa Galaxy Ring 2 un peu plus tôt que prévu initialement (plus fine, plus autonome et plus de fonctionnalités) Lanzuk sur Naver

Les informations partagées sur la Galaxy Ring 2 sont encore minces, mais le lancement avancé pourrait signifier que la bague serait commercialisée non pas en août prochain, comme c’était le cas de la Galaxy Ring, mais plus tôt. On peut ainsi imaginer un lancement entre le mois de mai et le mois de juillet.

Une bague plus fine… et plus autonome

Du côté des nouveautés, Samsung semble plancher sur une montre à la fois plus fine et plus autonome, autant dire que le défi est de taille. Pour une meilleure autonomie, les bagues nécessitent en effet une batterie plus large… et donc un format plus épais. Néanmoins, le constructeur pourrait contourner le problème en réalisant des mesures de santé à une plus faible fréquence.

Ces informations restent cependant à prendre avec des pincettes. Il est encore tôt pour avoir des informations fiables autour des projets de Samsung quant à la Galaxy Ring 2.