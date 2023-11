Circular Ring Slim : cocorico, la bague connectée la plus fine du marché est française

Le constructeur français Circular a annoncé sa nouvelle bague connectée, la Ring Slim. Il s'agit de la bague connectée la plus fine du marché avec 2,2 mm d'épaisseur.

Depuis quelques années, les bagues connectées connaissent un engouement de plus en plus fort. À tel point qu’après Oura, Circular, Noise ou Ultrahuman, c’est désormais au tour des acteurs plus traditionnels des technologies de se préparer à lancer leur propre modèle, à l’instar de Samsung dont la Galaxy Ring est attendue en début d’année prochaine.

Pour autant, les pionniers du secteur ne chôment pas et, avant même l’annonce de la première bague de Samsung, le constructeur français Circular a dévoilé, ce mercredi, son nouveau modèle de bague connectée orientée santé, la Circular Ring Slim.

La bague connectée la plus fine du marché

Cette bague vient compléter la gamme de Circular et épauler son premier anneau connecté, renommé Circular Ring Pro. Cependant, là où elle se démarque vis-à-vis de son prédécesseur et du reste du marché, c’est au niveau de sa finesse. La nouvelle bague du constructeur affiche en effet une finesse de 2,2 mm, contre 2,75 mm pour la Circular Ring Pro, 2,55 mm pour la Oura Ring, 2,45 mm pour la Ultrahuman Ring Air, 2,8 mm pour la Noise Luna Smart Ring et 3,2 mm pour la Muse Ring One. Il s’agit ainsi de la bague connectée la plus fine du marché.

Pourtant, malgré cette finesse et son poids de 2 grammes, la nouvelle Ring Slim de Circular ne lésine pas sur les fonctionnalités et les mesures de santé. Elle va ainsi être capable de mesurer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et embarque également un accéléromètre sur six axes afin de compter le nombre de pas dans la journée. Un capteur de température est également intégré, permettant de mesurer la température de la peau. À partir des données mesurées toutes les deux minutes, Circular indique pouvoir calculer d’autres données de santé comme la qualité et les cycles de sommeil, le stress ou les calories brûlées.

Un moteur de vibration et un assistant intégré

La bague dispose aussi d’un moteur de vibration qui pourra servir à vous alerter en cas d’alarme ou pour guider vos exercices de respiration. Par ailleurs, une surface tactile sur la Ring Slim va permettre d’interagir avec différentes fonctions, corrélées à un retour haptique par vibration. La Circular Ring Slim embarque également un assistant personnel, baptisé Kira+, censé donner des recommandations de santé et fournir des analyses en fonction des données récupérées.

Du côté de l’autonomie, Circular annonce jusqu’à cinq jours d’utilisation sur sa Ring Slim, contre 8 jours pour la Ring Pro. À titre de comparaison, Oura annonce de son côté 7 jours d’autonomie pour sa Oura Ring 3.

La nouvelle bague connectée Circular Ring Slim sera disponible à compter du 15 décembre au prix de 259 euros. D’ici là, la bague est proposée en précommande au tarif de 229 euros.