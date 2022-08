Les smartphones pas chers pourraient bientôt capturer des photos de 108 mégapixels

Le leaker Evan Blass a mis la main sur les caractéristiques de la prochaine puce d'entrée de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 6 Gen 1, que l'on devrait retrouver sur des smartphones de 200 à 400 euros.

Après les Snapdragon 7 Gen 1 et les puces Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 8+ Gen 1, Qualcomm s’apprêterait à lancer une nouvelle génération de puces mobiles à destination des smartphones.

Le leaker américain Evan Blass a en effet partagé ce samedi sur Twitter les caractéristiques d’une potentielle nouvelle génération de SoC milieu de gamme, le Snapdragon 6 Gen 1.

L’information reste à prendre avec des pincettes tant que ce nouveau processeur pour smartphones n’a pas été annoncé. Pour autant, les informations partagées par Evan Blass sont particulièrement fiables la plupart du temps et on ne serait pas étonné que le processeur soit annoncé tel quel dans les prochaines semaines par Qualcomm.

Dans le détail, les caractéristiques partagées par Evan Blass permettent de découvrir la plupart des fonctionnalités et des différentes spécifications des composants de la puce. On retrouverait ainsi :

Un processeur Kryo cadencé à 2,2 GHz

Une puce graphique Adreno

Une compatibilité 5G avec un modem Snapdragon X62

Une compatibilité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2

Le support des enregistrements vidéo jusqu’à 48 mégapixels à 30 FPS

Le support des capteurs photo jusqu’à 108 mégapixels

On ignore cependant encore, dans le détail, quels seront les caractéristiques ou le numéro de modèle du processeur Kryo ou de la puce graphique Adreno intégrés à ce Snapdragon 6 Gen 1.

La puce devrait logiquement prendre la relève des puces Snapdragon 680 et 695 annoncées en octobre 2021. Il faut donc s’attendre à la retrouver essentiellement sur des smartphones milieu, voire entrée de gamme, entre 200 et 400 euros. Cela devrait néanmoins permettre aux constructeurs d’exploiter davantage de puissance de calcul en permettant notamment la prise de vue avec des capteurs de très haute définition s’ils souhaitent intégrer de tels capteurs à leurs futurs smartphones.

Pour l’heure, on ne sait pas quand Qualcomm compte dévoiler officiellement sa nouvelle gamme de processeurs, dont le Snapdragon 6 Gen 1. Généralement, les puces les plus haut de gamme sont dévoilées en décembre lors de la conférence Snapdragon Summit. Néanmoins, pour les puces milieu de gamme de l’an dernier, la présentation avait eu lieu deux mois plus tôt, en octobre. On peut donc s’attendre à une officialisation à la même période pour la génération 2022-2023.

