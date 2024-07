Le top 3 des smartphones testés et recommandés par Frandroid en juillet 2024

Le premier semestre de cette année est passé avec tout un marché du smartphone qui a déjà vu son premier temps fort. La rédaction de Frandroid teste sans relâche la plupart des modèles parus et qui méritent votre attention. Voici notre top 3 des smartphones testés que nous vous recommandons en ce mois de juillet 2024.

À la moitié de cette année 2024, le marché du smartphone est déjà bien activé avec presque tous les acteurs principaux ayant sorti au moins un téléphone. Cerise sur le gâteau, le marché français enregistre le retour de Oppo avec le Reno 12 Pro que nous avons pu prendre en main. Il n’en reste pas moins que les meilleurs smartphones de l’année sont pour la plupart tous sortis, à l’exception d’Apple qui attend le mois de septembre pour sa traditionnelle conférence. Parmi les tous appareils que nous avons testés le mois dernier, voici les trois qui ont retenu notre attention : un Realme, un Motorola et un Honor.

Motorola Razr 50 Ultra Le rival de Samsung

Motorola est l’un des rares constructeurs à s’essayer aux smartphones pliables face à Samsung. Pour ce faire, c’est la gamme Razr qui s’occupe de proposer des appareils à clapet innovants. Le nouveau Motorola Razr 50 Ultra se présente comme un concurrent du prochain Z Flip 6 destiné à être présenté par Samsung au cours de l’été. Avec un design travaillé et surtout une certification d’étanchéité, le téléphone a déjà de sérieux atouts pour plaire. L’écran interne de 6,9 pouces propose une belle luminosité, même si la colorimétrie est un peu plus décevante. L’interface externe de 4 pouces est exploitée pour des applications développées en ce sens. En ce sens, Motorola a fait de réels efforts pour offrir une belle expérience utilisateur malgré trois années de mises à jour majeures. La puissance développée est articulée autour d’une Snapdragon 8s Gen 3. L’usage global est bon, même si les performances en gaming restent moyennes. De son côté, la photo est assurée par deux objectifs juxtaposés qui met en avant de jolis clichés avec de bons détails, même si l’ensemble reste décevant pour un prix de 1200 euros.

Honor 200 Pro Celui qui voulait se faire Pro en photo

De son côté, Honor poursuit son travail autour de son catalogue avec la gamme des 200. Lors de notre test du Honor 200 Pro, le constructeur souhaite mettre à l’honneur la photographie. En effet, le mode Portrait est développé en partenariat avec Harcourt avec la signature du studio sur les rendus en noir et blanc. Sur le reste des clichés délivrés, le rendu est bon sans être totalement révolutionnaire. En ce qui concerne le reste de la fiche technique, l’écran de 6,78 pouces possède un rafraîchissement à 120 Hz avec une luminosité convenable, mais une colorimétrie décevante. Au niveau des performances déployées, c’est la Snapdragon 8s Gen 3 qui est installée avec 12 Go de RAM. L’apport de MagicOS est bon pour l’usage quotidien, même si là encore, vous n’avez droit qu’à trois mises à jour majeures d’Android. En termes d’autonomie, le téléphone est en capacité d’encaisser une journée et demie sans broncher. Vous bénéficiez surtout d’une recharge assez rapide avec 100 % d’énergie atteint au bout de 50 minutes. Pour 800 euros, le smartphone est recommandable, mais prenez conscience qu’il y a de meilleurs modèles.

Realme 12 Pro Plus Le retour de Realme

Parmi les revenants sur le marché français, Realme a fait son retour sur la pointe des pieds. Pour ce faire, le Realme 12 Pro Plus reste sur les fondamentaux du constructeur avec un design qui attire l’œil singeant l’aspect luxueux d’une horloge. La construction permet de mettre à l’honneur l’écran de 6,7 pouces de type AMOLED. La colorimétrie mesurée est un peu plus fragile. Le téléphone possède une grande force : à savoir est capable de tenir deux journées complètes avec une grande endurance. Il est compatible à la charge rapide 33W livré dans la boîte. Pour passer à 100 % comptez une heure de recharge. En termes de puissance interne, la puce MediaTek Dimensity 7050 est associée à 8 Go de RAM au minimum. L’utilisation est facilitée pour les logiciels quotidien. Dans le jeu mobile, les performances sont bien plus fragiles avec des variations au niveau de la stabilité. Pour 349 euros, le Realme 12 Pro Plus est une bonne proposition sans être notre recommandation numéro une.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.