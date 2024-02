Le meilleur ennemi des Xiaomi Redmi revient en France

Après avoir été très discret en 2023, Realme se remet en lumière et confirme l'arrivée en France d'un nouveau smartphone. Pour rappel, la marque s'est toujours distinguée par son ambition d'enquiquiner les Redmi de Xiaomi.

Le marché des smartphones est très concurrentiel. C’est d’autant plus vrai en milieu et en entrée de gamme. Or, dans ces segments de prix, une marque a su devenir incontournable avec ses rapports qualité-prix très attractifs. Il s’agit évidemment de Xiaomi et plus particulièrement de sa gamme Redmi.

Or, il existe un concurrent qui a tenté de marcher sur les plates-bandes des Xiaomi Redmi en multipliant les smartphones aux fiches techniques solides pour des prix attrayants. Bref, une marque qui avait la même stratégie et dont le nom sonne d’ailleurs presque pareil : Realme.

Toutefois, depuis plus un bon moment maintenant, Realme a été très discret en France. Il faut dire que le constructeur appartient au même groupe qu’Oppo qui a été contraint de quitter l’Europe en 2023.

Le Realme C67 arrive en France

Or, voilà que Realme revient sur le devant de la scène en France. La marque confirme en effet la présentation, ce 13 février, du Realme C67 dans l’Hexagone. Au moment où nous publions cet article, la conférence s’apprête à démarrer. Dans l’attente, la firme dévoile déjà quelques caractéristiques de ce smartphone :

capteur photo principal de 108 Mpx ;

une épaisseur de 7,59 mm ;

une puce Snapdragon 685 (6 nm).

La marque promet un Realme C67 « extrêmement compétitif » et, aussi un « zoom x3 […] le plus performant sur ce segment de marché ». Rappelons au passage que la gamme C du constructeur vise habituellement l’entrée de gamme. On peut donc espérer un téléphone à un prix très contenu.

On peut imaginer qu’il viendra se frotter à des modèles tels que le Xiaomi Redmi Note 13 4G par exemple. Rappelons au passage que, de son côté, la marque sœur Oppo a réglé le contentieux juridique qui l’avait forcé à quitter l’Europe et qu’un retour officiel en France est très probable. Mais on ne sait pas quand exactement.