Design très fin et capteur de 108 Mpx pour ce smartphone à 260 euros

Le Realme C67 arrive en France à 260 euros avec un capteur photo de 108 mégapixels, un design fin et un écran 90 Hz. Va-t-il pouvoir se faire une place ?

Après presque un an de discrétion, la marque Realme semble de nouveau s’intéresser à la France et annonce le lancement de son nouveau Realme C67. Un produit qui se positionne à moins de 300 euros et qui pourtant se targue d’offrir un design tendance, une fiche technique aussi solide qu’équilibrée, et même un capteur photo de 108 Mpx. Des arguments qui peuvent faire mouche sur un segment de marché très concurrentiel et très occupé par Xiaomi.

Malgré le fait d’avoir été très peu actif en France, Realme met en avant une grande forme après avoir dépassé les 200 millions d’unités vendues mondialement. Le Realme C67 arrive donc avec la vocation d’être un best-seller capable de poursuivre cette dynamique.

Le design du Realme C67

Avec son nouveau Realme C67, le constructeur propose un produit au design classique, mais a priori soigné, moderne et surtout très fin avec une épaisseur de 7,59 mm. Les lignes reprennent celles de précédentes versions, avec une conception en plastique à effet métal, et un look qui s’inspire plus ou moins des derniers iPhone. Seul le bloc optique se démarque par son originalité et le travail esthétique qui a été réalisé autour. Le smartphone se décline en noir (Black Rock) ou en jaune (Sunny Oasis).

L’écran LCD de 6,72 pouces affiche une définition de 1080 x 2400 pixels avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 90 Hz. Il est entouré d’une fine bordure et arbore un poinçon central sur sa partie supérieure. Le constructeur annonce un pic de luminosité à 950 nits, ce qui devrait assurer une bonne lisibilité dans l’ensemble.

Un capteur de 108 Mpx

Le Realme C67 embarque un processeur Snapdragon 685 en 6 nm, 8 Go de mémoire vive LPDDR4X, un GPU Adreno 610 et 256 Go d’espace de stockage. Une fiche technique qui semble équilibrée et satisfaisante au quotidien.

La partie gaming pourrait être plus décevante, mais à moins de 300 euros, il est difficile d’être trop exigeant de ce côté-là.

Le Realme C67 ose intégrer un capteur photo de 108 Mpx, promettant des photos aussi détaillées que nettes. Une affirmation à prendre avec des pincettes, tant les précédentes tentatives d’intégrer un capteur de 108 Mpx dans un produit d’entrée ou de milieu de gamme n’ont pas toujours été couronnées de succès.

Le smartphone intègre une technologie « In-Sensor Zoom x3 » qui prétend obtenir des rendus équivalents à ceux d’un téléobjectif. Realme annonce également un mode nuit performant et des fonctionnalités créatives comme le Tilt-shift, qui permet d’ajouter des effets de profondeur après la prise de vue.

Côté logiciel, nous aurons droit à Android 14 et à l’interface Realme UI. La marque met en avant « Mini Capsule 2.0 », une fonctionnalité offrant des options pratiques autour du poinçon telles que des contrôles de musique ou des notifications météorologiques animées. Cette fonctionnalité est évidemment inspirée de Dynamic Island sur les iPhone.

Enfin, la batterie embarquée est de 5000 mAh et est compatible avec la charge rapide SuperVOOC 33W. Le Realme C67 existe uniquement en version 4G, propose la fonction double SIM et même un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton de sortie de veille.

Le Realme C67 semble être proposition séduisante dans le paysage des smartphones d’entrée de gamme en France, mais il nous faudra évidemment un test pour vérifier tout cela.

Prix et date de sortie du Realme C67

Le Realme C67 est annoncé à partir du prix conseillé de 259 euros. Il sera disponible dès ce 13 février.