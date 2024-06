Quels sont les 3 smartphones testés et recommandés par Frandroid en juin 2024 ?

Parmi les différents smartphones que la rédaction de Frandroid a pu tester ce mois-ci, voici la sélection de nos trois recommandations. Au programme, retrouvez des appareils de chez Google, Xiaomi et Realme.

Petit à petit, nous arrivons au milieu de cette année 2024 avec à la clé encore plus de sorties de smartphones. En illustration, en cette fin de premier semestre, Google a dévoilé son Pixel 8a, un téléphone à l’excellent rapport qualité/prix. Nous avons pu tester ce dernier, et sans trop de surprise, il fait partie des meilleurs smartphones de 2024. Le deuxième appareil ayant retenu notre attention, c’est le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, excellent dans le milieu de gamme. Enfin, le Realme C67 est un téléphone d’entrée de gamme qui se distingue de la concurrence sur un point bien précis… Voici sans plus attendre notre top 3 des smartphones que nous avons testés et que nous vous recommandons.

Google Pixel 8a Le meilleur smartphone milieu de gamme

La série Pixel 8 est désormais complète avec cette déclinaison « a ». Le Google Pixel 8a est un smartphone avec un excellent rapport qualité/prix. Le design du produit marque une rupture avec les précédents modèles du constructeur, avec un design arrondi offrant une superbe prise en main. Avec un nouvel écran Oled de 6,1 pouces, Google propose désormais un rafraîchissement maximal à 120 Hz. Dans nos mesures, la dalle couvre un spectre de couleurs très large avec un bon pic de luminosité. Comme ses successeurs, la partie photo du Google Pixel 8a est de bonne facture grâce au traitement logiciel. Les clichés sont riches en détails. L’apport de la puce Tensor G3 se fait sentir au quotidien puisque le smartphone est à l’aise dans toutes les tâches. Cerise sur le gâteau, la partie logicielle du téléphone est exceptionnelle avec les 7 années de mises à jour Android. Enfin, l’apport de l’intelligence artificielle dans les différentes fonctionnalités permettent à ce dernier d’offrir une expérience utilisateur irréprochable.

Son prix de départ à 549 euros en fait un excellent investissement sur le long terme, et l’un des meilleurs smartphones photo du marché.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Le rival du Pixel 8a

Au sein de la gamme Redmi et des multiples déclinaisons de cette nouvelle série, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G se veut être le représentant ultime du milieu de gamme. Le plus coûteux des smartphones de la gamme se dote d’un design réussi avec une réelle identité. La prise en main est assurée et il est certifié IP67. Son écran Amoled de 6,67 pouces propose un rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, avec un affichage précis. Pour les prestations, la puce MediaTek Dimensity 920 Ultra permet d’exécuter des performances de haute volée et d’assurer le fonctionnement de jeux mobiles. L’autonomie permet une journée d’utilisation, mais en compensation, le Note 13 Pro Plus est compatible à la charge 120 W. Enfin, l’expérience photo est complète, notamment grâce au capteur de 200 mégapixels.

Au global, le smartphone Xiaomi n’a pas de réels points faibles… ni de réels points forts. Il incarne au mieux l’équilibre si jamais vous hésitez sur un investissement. À un prix de 499 euros, il se place sur le secteur du milieu de gamme.

Realme C67 Le smartphone pas cher à grosse autonomie

Un smartphone pas cher doit se distinguer de la concurrence pour briller lors de nos tests. Pour le Realme C67, cela passe par une excellente autonomie que nous avons pu constater avec satisfaction. Au cours de notre protocole ViSer, le téléphone est sorti avec un excellent résultat de 17 heures et 42 minutes. C’est tout simplement le meilleur résultat parmi les smartphones testés en 2024. La charge 33W s’effectue en 1h et 15 minutes. Avec une fiche technique équilibrée, le smartphone Realme offre une belle expérience utilisateur. Grâce à Realme UI, vous pouvez personnaliser beaucoup d’éléments au cœur de votre appareil. En termes de performances, sans être un foudre de guerre, la puce Snapdragon 685 permet de réaliser de nombreuses tâches sans encombre.

Bien entendu, si vous choisissez ce smartphone, ayez conscience qu’il faudra faire quelques concessions, notamment sur le volet photo. Le Realme C67 affiche un prix public de 219 euros, mais, bonne surprise, on peut déjà le trouver à moins de 150 euros.

