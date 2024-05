Pourquoi ce smartphone en promo à 150 € est un bon investissement pour les petits budgets ?

Envie d’un nouveau smartphone, mais votre budget est limité ? On a ce qu'il vous faut ! Le Realme C67, le parfait rival du Redmi Note 13 de Xiaomi, se négocie aujourd’hui à 155 euros seulement, au lieu de 219 euros de base.

Si votre budget se situe autour des 200 euros pour l’achat d’un smartphone, on trouve des appareils solides, avec peu de concessions, pour un prix relativement contenu. Et, si généralement, on se tourne vers la gamme Redmi de Xiaomi, la marque incontournable avec ses rapports qualité-prix très attractifs, Realme fait son grand retour sur le marché français avec le modèle C67. Ce téléphone entrée de gamme a pour ambition de faire de l’ombre au géant chinois et réussi à être tout aussi intéressant avec cette remise de plus de 70 euros.

Ce qu’il faut retenir du Realme C67

Un écran LCD de 6,72 pouces en définition FHD+ rafraîchi à 90 Hz

À l’aise sur les tâches du quotidien, avec Android 14 à la clé

Une batterie de 5 000 mAh et un chargeur 33 W

Le Realme C67 est habituellement vendu au prix de vente conseillé de 219,99 euros, mais actuellement, on le trouve à seulement 146,05 euros sur Amazon.

Un smartphone entrée de gamme qui s’inspire légèrement des iPhone

Le Realme C67 a un design classique, mais soigné et surtout très fin avec une épaisseur de 7,59 mm. Il met en avant des tranches plates, similaires à celles des derniers iPhone. Ses inspirations avec la marque à la Pomme ne s’arrêtent pas là : à l’avant, Realme présente sa fonction mini-capsule, qui s’inspire de la Dynamic Island de l’iPhone, avec moins de possibilités, certes, mais qui affiche la vitesse de charge ou le titre des chansons écoutées. Autrement, l’écran de 6,72 pouces est entouré de bordures discrètes, excepté au niveau du menton. Il affiche une définition de 1080 × 2400 pixels avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 90 Hz, via une dalle LCD alors que Xiaomi est sur de l’Amoled avec son Redmi Note 13.

Son dos en plastique, imitant l’aspect du métal, offre un rendu esthétique très plaisant. Côté photo, cet appareil peut compter sur un capteur principal grand-angle de 108 Mpx et un téléobjectif de 2 Mpx, pour un zoom optique x3. Habituellement sur des smartphones beaucoup plus premium, le capteur de 108 Mpx apporte plus de détails, mais sans surprise, le rendu final manque clairement de détail et il est très sensible au niveau de lumière. Le mode nuit et le mode portrait sont clairement en retrait.

Un appareil équilibré

Du côté de l’animation, le C67 est propulsé par le processeur Snapdragon 685 de Qualcomm, avec 6 Go de mémoire vive, soit la même puce qui équipe le Xiaomi Redmi Note 13 4G. Avec cette configuration, le smartphone de Realme est à l’aise sur la plupart des tâches : pour de la navigation, la consultation des réseaux sociaux ou encore consommation de contenus. Il a en revanche des difficultés pour faire tourner des jeux 3D gourmands, même si certains se lancent avec des conditions graphiques au plus bas.

Côté logiciel, Realme UI avec Android 14 fait parfaitement le job, avec son lot de personnalisation. Quant à son autonomie, le C67 intègre une batterie de 5 000 mAh. Une autonomie solide pour tenir une journée, voire plus si vous avez une utilisation modérée. Il peut aussi compter sur la charge SuperVOOC 33W, bien que n’étant pas la plus véloce du marché, elle permet de récupérer 50 % en 30 minutes.

Pour plus détails, n’hésitez pas à lire notre test sur le Realme C67.

Si le téléphone de Realme ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

