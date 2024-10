Amazon veut vous faire changer de smartphone avec son Prime Day ! Voici les offres qui méritent votre argent

Le Prime d’Amazon, ça dure deux jours, mais ce sont deux jours Ă pleinement exploiter si on est Ă la recherche d’un smartphone flambant neuf. Amazon fait s’effondrer les prix des meilleurs modèles, mĂŞme les plus rĂ©cents, voici lesquels.

Pendant deux jours, le Prime Day d’Amazon nous arrose de promotions sur des produits high-tech en tous genres, les smartphones en tĂŞte. Dans le cas oĂą il serait temps de changer de compagnon de poche, voici les meilleures offres que propose le gĂ©ant de l’e-commerce.

Ă€ lire aussi :

Quels sont les meilleurs smartphones testés par Frandroid en octobre 2024 ?

Les meilleures offres smartphones du Prime Day

Google Pixel 8a

En attendant le Google Pixel 9a, le Pixel 8a est le meilleur photophone dans sa catĂ©gorie de prix. En plus d’offrir les mĂŞmes performances et la mĂŞme durĂ©e de suivi logiciel que le reste de la gamme, son appareil photo propose un zoom numĂ©rique x8 totalement bluffant ! Dans la catĂ©gorie des smartphones du milieu de gamme, c’est notre coup de cĹ“ur.

Les atouts du Google Pixel 8a

Un écran 120 Hz bien calibré et lumineux

Aussi performant que le Pixel 8 et avec 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique de son segment

Au lieu de 549 euros habituellement, le Google Pixel 8a (128 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 449 euros chez Amazon.

Asus Zenfone 10

Meilleurs smartphones haut de gamme et compacts, les Zenfone d’Asus sont plutĂ´t uniques sur un marchĂ© oĂą l’on privilĂ©gie de plus en plus les grands Ă©crans. En plus d’offrir une prise en main idĂ©ale, sa petite diagonale ne l’empĂŞche pas de loger une batterie avec une bonne autonomie ainsi qu’un processeur qui gère très bien la chauffe.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus Zenfone 10

Le format compact pour une prise en main parfaite

Les performances de son Snapdragon 8 Gen 2

La bonne autonomie de sa batterie de 4 300 mAh

Au lieu de 799 euros Ă son lancement, l’Asus Zenfone 10 (128 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 599 euros chez Amazon.

Realme 12 Pro Plus

Acteur incontournable de l’entrĂ©e et du milieu de gamme, realme s’est Ă©galement lancĂ© dans le semi-premium, le milieu de gamme juste en-dessous du haut de gamme. Le realme 12 Pro Plus en est un exemple. En plus de propose un design particulier dont le module photo fait penser Ă la lunette d’une montre de luxe, ce smartphone propose un Ă©cran d’excellente facture mais aussi la recharge SuperVOOC pour sa batterie de 5 000 mAh.

Les raisons qui rendent le realme 12 Pro Plus

Une dalle AMOLED de 6,4 pouces rafraîchie à 120 Hz

De bonnes performances avec le Snapdragon 7s Gen 2

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge de 67 W

Au lieu de 499,99 euros habituellement, le realme 12 Pro Plus (256 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 339,99 euros chez Amazon.

Trop cher ? Sachez que le realme 12 Plus (256 Go) profite lui aussi du Prime Day d’Amazon. Au lieu de 359,99 euros habituellement, il est maintenant disponible en promotion Ă 249,99 euros chez le mĂŞme marchand.

Samsung Galaxy A55

Fleuron du milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A55 fait partie des smartphones mis Ă l’honneur pendant ce Prime Day. Avec une expĂ©rience qui se rapproche du plus en plus du haut de gamme (AMOLED 120 Hz, SoC de 2024, One UI) pour un bon prix, il en a convaincu plus d’un.

Les points forts du Samsung Galaxy A55

Un écran AMOLED de bonne facture rafraîchi à 120 Hz

Une expérience logicielle proche des Galaxy S

Deux jours d’autonomie

Au lieu de 549 euros habituellement, le Samsung Galaxy A55 (256 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 459 euros chez Amazon.

CMF by Nothing Phone 1

CMF, la sous-marque low-cost du constructeur britannique Nothing, s’est Ă son tour lancĂ©e dans les smartphones après avoir conçu des Ă©couteurs sans fil et une montre connectĂ©e. Son Phone 1 se prĂ©sente comme un modèle complĂ©mentaire aux modèles de Nothing et plus abordable. Lui aussi profite du Glyph, ainsi que de possibilitĂ©s de personnalisation plus poussĂ©es.

Les atouts du CMF by Nothing Phone 1

Un écran splendide rafraîchi à 120 Hz

Un smartphone sans bloatwares, pour une fois

Des performances Ă©tonnamment… performantes

Au lieu de 239 euros habituellement, le CMF by Nothing Phone 1 est maintenant disponible en promotion Ă 199 euros chez Amazon.

Samsung Galaxy A05s

Design un peu soignĂ©, appareil photo correct, performances Ă la traĂ®ne, mais bonne expĂ©rience logicielle… Le Samsung Galaxy A05s n’est le premier choix de personne, mais il reste une bonne option si l’on cherche un smartphone pour son enfant qui s’apprĂŞte Ă rentrer au collège ou pour une personne âgĂ©e qui a un peu de mal avec les nouvelles technologies.

Le Samsung Galaxy A05s en quelques points

Un volet photo correct pour le prix

Une bonne expérience logicielle et 4 ans de MAJ

Une autonomie dans les clous

Au lieu de 169 euros habituellement, le Samsung Galaxy A05s est maintenant disponible en promotion Ă 103 euros chez Amazon.

Prime Day : pour ne rien rater des Jours Flash Prime d’Amazon

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’une catégorie de produits, nous avons rédigé plusieurs sélections en ce sens :

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

N’oubliez pas qu’il faut ĂŞtre membre Amazon Prime pour profiter des offres, et ça tombe bien, les 30 premiers jours sont offerts.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.