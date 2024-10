Amazon déstocke de nombreux TV 4K et vidéoprojecteurs lors de son Prime Day : voici le top des meilleures offres

Le Prime Day est le meilleur moment pour les membres Amazon Prime de changer de TV, ou bien de passer à un vidéoprojecteur, FHD ou 4K, appareil qui continue de conquérir des adeptes. Voici les meilleures offres d’Amazon sur ces produits.

Votre TV ne fonctionne plus aussi bien qu’avant ? Pire encore, il s’agit d’un écran cathodique qui a vu le jour avant l’ère de la HD ? C’est qu’il est temps de passer à autre chose, et nous entendons par là un écran 4K flambant neuf, ou alors un vidéoprojecteur pour faire de votre salon ou de votre chambre votre salle de projection personnelle. Voici les meilleures offres du Prime Day d’Amazon dans ce domaine.

Les meilleures offres TV 4K et vidéoprojecteurs du Prime Day d’Amazon

LG 75QNED91T

Sorti il y a seulement quelques mois, le LG 75QNED91T est l’un des derniers TV QNED du constructeur sud-coréen. En alliant les technologies NanoCell et Quantum Dot, la QNED de LG améliore encore plus le rendu des couleurs et le résultat est encore meilleur avec un rétroéclairage Mini-LED. Sans compter la définition 4K et le HDR… Autant dire que la qualité d’image de ce TV LG a de quoi être bluffante.

Les atouts du LG 75QNED91T

75 pouces d’affichage QNED + Mini-LED en 4K

Support des traitements HDR et du Dolby Atmos

Ports HDMI 2.1 avec compatibilité VRR et eARC

Au lieu de 1 999 euros habituellement, le LG 75QNED91T est maintenant disponible en promotion à 1 519,05 euros chez Amazon.

Philips Ambilight The Xtra 55PML9009

Avec son rétroéclairage Mini-LED associé à une dalle QLED, sa définition 4K, son taux de rafraîchissement de 100 Hz (120 Hz en jeu), son Ambilight à trois canaux ou encore son interface Titan OS toute neuve, le Philips 55PML9009 présente une fiche technique bien séduisante. Tout comme sa promotion pendant le Prime Day qui la fait basculer sous la barre des 1 000 euros.

Le Philips Ambilight The Xtra 55PML9009

Une dalle QLED + Mini-LED de 55 pouces en 4K

Un système Ambilight à trois canaux

Traitements HDR et VRR avec les ports HDMI 2.1

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le Philips Ambilight The Xtra 55PML9009 est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez Amazon.

Philips 55PUS7609

Les TV 4K qui concentrent le maximum de technologies d’affichage et de fonctionnalités annexes comme le support du son surround ou le VRR ne sont pas à la portée de tous les budgets. Pour les finances limitées, mieux vaut se rabattre sur des modèles plus accessibles comme ce Philips de 55 pouces doté d’une dalle LED 4K mais aussi de ports HDMI 2.1 ainsi que de la nouvelle interface du constructeur, Titan OS.

Le Philips 55PUS7609 en quelques points

Une dalle 4K de 55 pouces

Des ports HMI 2.1

Titan OS, la nouvelle interface du constructeur

Au lieu de 549 euros habituellement, le Philips 55PUS7609 est maintenant disponible en promotion à 419 euros chez Amazon.

LG 50NANO81

Nous citions plus haut la NanoCell comme l’une des composantes de la QNED, mais quelle est cette technologie plus exactement ? On la retrouve elle aussi uniquement dans les TV LG sous la forme d’un filtre qui absorbe les lumières parasites. Les couleurs sont ainsi plus pures et les angles de vision plus ouverts. Le LG 50NANO81 en promotion pendant le Prime Day est doté de la NanoCell, et quand bien même sa sortie remonte à un petit bout de temps, il reste recommandable en tant que TV 4K pas cher.

Ce qu’il faut retenir du LG 50NANO81

Une dalle NanoCell de 50 pouces en 4K

Support du HDR10 et de Dolby Audio

Smart TV sous WebOS 6.0

Au lieu de 599 euros habituellement, le LG 50NANO81 est maintenant disponible en promotion à 522 euros chez Amazon.

XGIMI Horizon Pro 4K

Et si au lieu d’un TV 4K classique, vous faisiez le choix d’un vidéoprojecteur ? Aujourd’hui les modèles les plus aboutis sont eux aussi capables d’afficher une ultra-haute résolution ou de se brancher à une console pour du gaming en 4K 120 FPS. Ce XGIMI Horizon Pro n’en est pas encore là mais certaines fonctions comme la 4K avec la HDR10, Android TV 10 ou la mise au point automatique sont très plaisants pour mater films et séries dans le plus grand des conforts.

Qu’est-ce que le XGIMI Horizon Pro 4K ?

Un vidéoprojecteur avec une définition 4K

Une luminosité de 1 500 lumens

Android TV 10 avec Wi-Fi, Bluetooth et AirPlay 2

Au lieu de 1 699 euros lors de son lancement, le XGIMI Horizon Pro 4K est maintenant disponible en promotion à 1 049 euros chez Amazon.

Envie de passer au mode Ultra ? Ça tombe bien car le XGIMI Horizon Ultra est lui aussi en promotion pendant le Prime Day. Plus lumineux avec un pic de 2 300 lumens et Android TV 11, ce vidéoprojecteur premium est disponible en promotion à 1 599 euros au lieu de 1 899 euros.

Amazon Fire TV Cube

Pour les personnes attachées à leur TV vieillissant et souhaitant lui donner un second souffle, il y a les boîtiers multimédias comme l’Amazon Fire TV Cube. Le principe est le même que celui d’une box TV, hormis qu’on paye ici en une fois. Via ce boîtier, il est possible d’accéder à tous ses contenus préférés sur Netflix, Disney+, Prime Video, Molotov.tv, France TV et autres.

C’est quoi l’Amazon Fire TV Cube ?

Le même design qu’une enceinte Echo, mais en cube

De nombreuses compatibilités avec box, console et autres appareils multimédias

Support du 4K et du Dolby Atmos

Au lieu de 159,99 euros habituellement, l’Amazon Fire TV Cube est maintenant disponible en promotion à 109,99 euros chez Amazon.

Vous jouez sur Prime Gaming ou avez envie d’essayer le service de cloud gaming d’Amazon, Luna ? Le pack comprenant l’Amazon Fire TV Cube ainsi qu’une manette Luna est aussi en promotion à 149,98 euros au lieu de 229,98 euros.

