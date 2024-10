Amazon Prime Day : les écouteurs et les casques sans fil chantent la douce musique des économies, voici les meilleures offres

Votre casque a rendu l’âme après des années et de bons et loyaux services ? Si c’est arrivé juste avant le Prime Day, c’est un mal pour un bien puisque vous pouvez faire une bonne affaire sur son successeur. Voici les meilleures offres sur les équipements audio sur Amazon.

C’est la grande braderie sur Amazon ! Pendant les deux jours du Prime Day, le mastodonte américain sacrifie les prix des produits high-tech, dont ceux des casques audio et des écouteurs sans fil. Parfait pour celles et ceux qui veulent ne pas se ruiner dans un casque tout neuf, ou se perdre dans la masse des références. Voici les meilleures offres sur l’audio du moment :

Les meilleures offres audio du Prime Day d’Amazon

Bose QuietComfort

Successeur du fameux Bose QC 45, le Bose QuietComfort est ce qui se fait de mieux actuellement chez le constructeur. Nous l’avons noté 9/10 dans nos colonnes, quand bien même il ne réinvente pas la roue, ce casque pousse au paroxysme toutes ses qualités. Une valeur sûre.

Ce qu’il faut savoir sur le Bose QuietComfort

Un casque léger et confortable

Une réduction de bruit active épatante

Une autonomie qui dépasse la journée

Au lieu d’un prix de référence barré de 399,95 euros, le Bose QuietComfort est maintenant disponible en promotion à 219 euros chez Amazon.

beats Solo 4

Côté casques audio, nous avons aussi le beats Solo 4 en promotion, un modèle beaucoup plus sage que ses prédécesseurs en termes de rendu sonore. Mieux encore, la marque de Dr. Dre intègre parfaitement ses casques à l’écosystème d’Apple, ce qui en fait une bonne alternative aux AirPods Max qui peuvent être bien trop onéreux pour les personnes au budget limité.

Les atouts du beats Solo 4

Un son avec une latence très faible et peu de distorsion

Une bonne intégration dans l’écosystème Apple

Une autonomie de 50 heures !

Au lieu de 229,95 euros habituellement, le beats Solo 4 est maintenant disponible en promotion à 159 euros chez Amazon.

Sony WH-1000XM4

On considère actuellement le Sony WH-1000XM5 comme étant le meilleur casque audio du marché, mais son prédécesseur, le WH-1000XM4, reste toujours une valeur sûre. Avant le WH-1000XM5, c’était lui la référence n° 1 sur la réduction de bruit active. Pendant le Prime Day, ce casque qui a encore de jolis restes est à seulement 217 euros.

Ce qui rend le Sony WH-1000XM4 recommandable

Un son chaleureux et détaillé

Une excellente réduction de bruit active

Une autonomie d’une trentaine d’heures avec ANC

Au lieu de 379 euros habituellement, le Sony WH-1000XM4 est maintenant disponible en promotion à 217 euros chez Amazon.

Bose QuietComfort Earbuds II

Cela fait déjà un petit moment que les Bose QC Earbuds II sont commercialisés mais ils restent aujourd’hui encore amplement recommandables. Une seule et bonne raison derrière cela : la réduction de bruit active qui égale celle des AirPods Pro 2, alors la meilleure référence sur le marché des écouteurs sans fil. Ces petites perles de mélodie sont incontournables.

Les bons points des Bose QuietComfort Earbuds II

Une autonomie de 24 heures avec le boîtier

Une excellente qualité sonore

Une référence en termes de réduction de bruit active

Au lieu de 299,95 euros habituellement, les Bose QuietComfort Earbuds II sont maintenant disponibles en promotion à 160,50 euros chez Amazon.

Nothing Ear 2024

Après des Nothing Ear (1) et des Nothing Ear (2) acclamés par la critique, le constructeur britannique a lancé deux nouvelles paires d’écouteurs en début d’année, dont les Nothing Ear 2024 situés sur le segment du haut de gamme. Pour leur son dynamique et précis, le design original, leur réduction de bruit active et leur rapport qualité-prix, ils ont reçu la note de 9/10 dans nos colonnes.

Pourquoi nous recommandons les Nothing Ear (2024)

Des écouteurs sans fil classes, confortables et IP54

Un son puissant et équilibré avec une scène large et bien étagée

Une très bonne réduction de bruit active

Au lieu de 149 euros habituellement, les Nothing Ear (2024) sont maintenant disponibles en promotion à 124 euros chez Amazon.

Huawei FreeBuds 5i

Huawei est l’un des constructeurs phares d’écouteurs sans fil pas chers avec ses FreeBuds « i ». Quand bien même de nombreux acteurs se sont lancés sur ce segment, Huawei conserve un savoir-faire pour allier fiche technique alléchante et prix contenu. Les FreeBuds 5i ont pour eux une bonne qualité sonore, de la réduction de bruit et le Bluetooth multipoint, le tout pour 65 euros seulement durant le Prime Day.

Les Huawei Freebuds 5i en quelques points

Une qualité sonore agréable

Une réduction de bruit active correcte

Le Bluetooth multipoint

Au lieu de 99,99 euros habituellement, les Huawei FreeBuds 5i sont maintenant disponibles en promotion à 64,99 euros chez Amazon.

Jabra Elite 4

Les Jabra Elite 4 sont les écouteurs sans fil affichant l’un des meilleurs rapports qualité-prix sur le catalogue du constructeur, et c’est d’autant plus vrai pendant le Prime Day d’Amazon. Sa fiche technique est séduisante, et malgré ses quelques défauts, difficile de faire la fine bouche avec ces écouteurs efficaces au prix de 49,99 euros seulement.

Les points positifs des Jabra Elite 4

Une bonne dynamique sonore avec une bonne isolation passive

Avec le Bluetooth multipoint

Un excellent rapport qualité-prix

Au lieu de 99,99 euros habituellement, les Jabra Elite 4 sont maintenant disponibles en promotion à 49,99 euros chez Amazon.

