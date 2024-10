Amazon Prime Day : toutes les meilleures offres en DIRECT de ces « Jours Flash Prime »

Le Prime Day d’Amazon, ou les « Jours Flash Prime », commencent aujourd’hui. Durant 48 heures, les membres Prime peuvent bĂ©nĂ©ficier d’offres exclusives chez le marchand amĂ©ricain. DĂ©couvrez les meilleures offres ci-dessous.

Deux fois par an, Amazon organise en quelque sorte son « Black Friday » Ă lui : le Prime Day. Le gĂ©ant amĂ©ricain propose alors de belles promotions sur de nombreux produits Ă©ligibles pendant 48 heures. Smartphones, tĂ©lĂ©viseurs, objets connectĂ©s, PC portables, casques audio, tout y passe durant cet Ă©vĂšnement. Comme chaque annĂ©e, notre rĂ©daction sĂ©lectionne les offres les plus intĂ©ressantes, et cette seconde Ă©dition qui a lieu du 8 au 9 octobre 2024 ne fera pas exception. Notez que qu’il faudra ĂȘtre trĂšs rĂ©actif pour profiter des offres, ça peut partir trĂšs vite !

Pour ne pas rater les promos, il faut obligatoirement ĂȘtre membre Amazon Prime. L’abonnement est disponible sous plusieurs modĂšles :

Les meilleures offres du Prime Day d’Amazon 2024

Notez que cet article sera actualisé réguliÚrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la premiÚre fois.

Quels sont les autres avantages des membres Amazon Prime ?

Mis Ă part les nombreuses offres dont vous pourrez profiter lors des Jours Flash Prime, le programme Amazon Prime regorge d’avantages en tout genre pour vous faire rester le plus longtemps possible abonnĂ© au service. On retrouve notamment :

La livraison express, en 1 jour ouvrĂ©, ou le soir mĂȘme selon les villes

Un accĂšs prioritaire aux ventes flash Amazon (hors Prime Day)

Le service de SVOD Prime Vidéo sans surcoût

Des milliers de livres Ă lire avec Prime Reading

Deux millions de titres Ă Ă©couter sur Prime Music

Des jeux vidéo et DLC offerts sur Prime Gaming

Prime Day : pour ne rien rater des Jours Flash Prime d’Amazon

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’une catĂ©gorie de produits, nous avons rĂ©digĂ© plusieurs sĂ©lections en ce sens :

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dÚs maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

N’oubliez pas qu’il faut ĂȘtre membre Amazon Prime pour profiter des offres, et ça tombe bien, les 30 premiers jours sont offerts.

