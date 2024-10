Le Prime Day d’Amazon revient la semaine prochaine : tout savoir sur cet événement nommé les « Jours Flash Prime »

Amazon ne manque pas une occasion de casser les prix. Eh oui, le géant de l’e-commerce revient avec un nouvel événement commercial pour faire économiser de l’argent à ses membres Prime. Mais, quand et comment profiter des offres ? C’est justement ce que nous allons vous partager dans cet article.

Après un Prime Day qui a rencontré un franc succès les 16 et 17 juillet derniers, Amazon est de retour avec un événement commercial similaire, intitulé les Jours Flash Prime. C’est exactement le même principe : seuls les membres Amazon Prime peuvent profiter des offres. Comme à son habitude, pendant deux jours, la firme de Jeff Bezos vous fera bénéficier de grosses promotions sur des milliers de produits, dont ceux de la Tech.

Sur son site Internet, Amazon a d’ores et déjà communiqué les dates de cet événement. En effet, le deuxième Prime Day de l’année se tiendra du 8 au 9 octobre 2024. Ces deux jours de promotions seront donc l’occasion de faire de bonnes affaires, mais il faudra être très réactif pour profiter des offres.

Comme dit précédemment, l’événement Jours Flash Prime suit exactement le même principe que le Prime Day : les offres sont uniquement réservées aux membres Amazon Prime.

Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Depuis l’augmentation tarifaire en 2022, le prix de l’abonnement est maintenant de 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an. C’est une offre sans engagement que vous pourrez très bien résilier juste après avoir profité des Jours Flash Prime.

À quelles offres s’attendre pour le Prime Day ?

S’il est difficile de savoir quel produit précis sera en promotion avant le début de l’événement, Amazon précise tout de même qu’il y aura « une vaste sélection de promotions exclusives sur des produits high-tech ». On peut donc facilement supposer que beaucoup de catégories comme les smartphones, tablettes, TV, PC portables, casques ou écouteurs sans fil et objets connectés seront à prix cassé.

Assurément, les produits appartenant à Amazon, types Blink, Kindle, Fire et consorts, verront également leurs prix considérablement réduits pendant cette courte période. D’ailleurs, certains d’entre eux sont déjà en promotion et nous avons réuni les meilleures offres dans cet article.

Quels sont les autres avantages des membres Amazon Prime ?

Mis à part les nombreuses offres dont vous pourrez profiter lors des Jours Flash Prime, le programme Amazon Prime regorge d’avantages en tout genre pour vous faire rester le plus longtemps possible abonné au service. On retrouve notamment :

La livraison express, en 1 jour ouvré, ou le soir même selon les villes

Un accès prioritaire aux ventes flash Amazon (hors Prime Day)

Le service de SVOD Prime Vidéo sans surcoût

Des milliers de livres à lire avec Prime Reading

Deux millions de titres à écouter sur Prime Music

Des jeux vidéo et DLC offerts sur Prime Gaming

Ces deux jours de festivités seront sous le signe des grosses promotions et il est possible que vous passiez à côté de certains bons plans. Mais pas de panique, Frandroid fera une couverture complète et on vous donne aujourd’hui quelques conseils pour ne rien louper.

Certains liens de cet article sont affiliés.

