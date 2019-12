Après presque un an de travail, Frandroid fait sa révolution. Nouvelle identité graphique, nouveau site, nouvelles ambitions. On vous explique tout.

Si vous lisez cet article, vous avez remarqué quelques changements sur notre média. Nous ne pourrions pas être plus heureux de partager ce que nous avons fait au cours des derniers mois.

Quand nous avons lancé FrAndroid en 2008, l’idée était simple : nous souhaitions créer un blog sur l’actualité francophone d’Android, le système d’exploitation mobile de Google. Fr, Android : cela allait de soi. Bien des choses ont changé depuis ! Android est partout, des voitures aux frigos connectés et Google abandonne petit à petit tous les éléments identitaires des origines — comme le vert ou le robot bugdroid. Cette évolution, notre média la suit depuis bientôt 12 ans et s’est imposé comme une référence française incontournable sur les nouvelles technologies, bien au-delà d’Android. D’ailleurs, qui prononce encore F-R-Android ?

C’est en suivant ces évolutions que nous avons créé Frandroid. Frandroid, c’est le nom que porte notre média depuis sa création. Celui par lequel il est reconnu, celui par lequel nous nous présentons sur YouTube ou lors des événements. Hors de question de l’abandonner et l’équipe éditoriale aura la mission exaltante de porter ces transformations tout en conservant l’ADN tant apprécié du média !

Mais comme il était nécessaire de montrer l’étendue de notre ligne éditoriale, nous avons modifié sa graphie : FrAndroid devient Frandroid. Un nom propre qui deviendra commun. Et dans 10 ans, quand les cartes de la tech auront été redistribuées, notre média ne résonnera plus comme l’écho d’un projet de Google.

Trois rubriques, une proposition éditoriale

S’informer, comparer, bien acheter : ces trois actions sont au cœur de la nouvelle proposition éditoriale de Frandroid.

L’information d’abord, car Frandroid a dans son ADN un suivi précis et expert de l’actualité des nouvelles technologies, servant des lectrices et des lecteurs pour qui la breaking news compte autant que les analyses des journalistes pour faire comprendre le monde des nouvelles technologies.

La comparaison ensuite, car Frandroid est un média de recommandation qui a pour ambition d’accompagner ses lectrices et ses lecteurs avant, pendant et après leurs achats. C’est un espace où les tests côtoient les prises en main et les comparatifs pointilleux, avec pour objectif de répondre à une seule question : “Est-ce que ce produit est fait pour moi ?” La nouvelle identité conserve l’obsession historique de Frandroid pour la mobilité, mais l’associe à de nouvelles catégories : consoles de jeux, automobile et nouveaux transports urbains, téléviseurs, son et vidéo, etc.

Bien acheter enfin, car Frandroid est reconnu et plébiscité pour dénicher les meilleures offres du web, par des bons plans ou des comparatifs qui répondent à vos attentes. Premier sur les événements commerciaux et proposant des comparatifs éditorialisés, le site et son équipe dédiée aux attentes des price seekers sait répondre à un besoin : s’équiper des meilleurs objets et services du marché, au meilleur prix.

Une refonte technique à votre service

Sur le web, un changement aussi radical doit s’accompagner d’une mise à jour technologique. Frandroid a connu de nombreuses versions, mais aucune n’a été aussi réfléchie que celle que nous présentons, élaborée autant en interne par le biais d’ateliers dédiés que grâce aux conseils de consultants experts. Le nouveau Frandroid a été pensé avec une exigence « fil rouge » : rendre la lecture et la navigation sur le site les plus agréables et modernes possibles. Avec son architecture héritée des blogs, Frandroid n’avait jamais pu intégrer parfaitement ses nombreuses offres de service, des pages produits aux comparatifs dynamiques.

Aujourd’hui, tous ces modules ont été pensés pour favoriser votre circulation sur le site et montrer que, quel que soit le sujet, Frandroid propose toutes les approches possibles. Dans l’actualité, cela se traduit par de meilleures intégrations des articles liés entre eux, dès les modules de la home, jusqu’aux fonctions de suivi en direct développée pour couvrir les événements. Des sous-titres compléteront les chapeaux et les titres pour donner aux amatrices et amateurs de fast news un condensé rapide et efficace d’une information.

L’identité graphique a été conçue et déclinée pour servir les différentes activités éditoriales : les couleurs se retrouvent dans les tests, les barres du logo en F serviront aux graphiques et chacune des expertises de Frandroid a une meilleure place sur le nouveau site. C’est aussi, d’ailleurs, l’occasion de mettre enfin en avant nos activités multimédia reconnues et suivies par des centaines de milliers d’abonnés, sur YouTube ou en podcasts. La chaîne Frandroid, également aux nouvelles couleurs, est désormais bien intégrée à la maquette et vous retrouverez nos vidéos beaucoup plus facilement qu’avant.

Tous ces éléments évidents sont complétés par des détails nombreux, qui vont des animations aux versions mobiles si importantes, que nous avons voulues aussi agréables à utiliser qu’une application native. À cette fin, jamais un projet d’Humanoid n’avait mobilisé autant de ressources techniques, et nous avons reconstruit la partie immergée de l’iceberg. Ce travail colossal a un résultat bien visible : Frandroid n’a jamais été aussi rapide à se lancer et plaisant à parcourir pour vous.

Mais ce n’est que le début. Nous avons prévu de nouvelles fonctionnalités qui rendront notre média encore meilleur. Les outils éditoriaux, la communauté, le contenu, la base de données et bien plus encore seront peaufinés et affinés. De nombreux challenges nous attendent pour 2020 et les relever est particulièrement excitant.

Un travail d’équipe

Enfin, derrière Frandroid, il y a avant tout un énorme travail d’équipe. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, internes ou externes, et sans qui tout cela aurait été impossible.

Notre équipe de rédaction bien sûr, car c’est elle qui a dirigé l’ouverture de la ligne éditoriale du site, depuis de longs mois, précédant cette refonte : Manuel Castejon, Omar Belkaab, Cassim Ketfi, Maxime Lancelin-Golbery, Geoffroy Husson, Jérôme Durel, Romain Ribout et tous les journalistes pigistes qui font vivre chaque jour le média. Sans oublier notre vidéaste Brandon Lopez qui dirige notre chaîne YouTube et garantit sa qualité. Elle vient de dépasser les 200 000 abonnés : un concours pour récompenser votre fidélité y est organisé !

Notre équipe technique également : il n’y a pas de mots pour décrire leur talent, leur travail acharné et leur ingéniosité. Si le contenu est l’âme et le cœur de Frandroid, notre équipe technique est le nerf et le muscle de ce média. Sans cette équipe qui comprend intimement et interprète vos besoins et ceux de notre équipe éditoriale, ces pages n’existeraient pas. Ce sont des héros et héroïnes de l’ombre : Claire Braikeh, Clément Décou, Victor Glogowski, qui chapeautent les lignes de code, les audiences et le design. Sans parler de toutes les personnes qui ont été impliquées sur le projet, de la direction artistique aux groupes de travail et dont les noms sont à jamais gravés dans la nouvelle page à propos du site. Et bien entendu, notre lead développeur Mathieu Menut que nous souhaitons remercier tout particulièrement pour l’énergie qu’il a su insuffler au projet, de la genèse au lancement. Et ce n’est pas seulement une question d’heures passées à réfléchir ou de concentration : sans lui, le nouveau Frandroid n’existerait tout simplement pas.

Notre équipe commerciale, qui permet de rendre tout ce travail possible en le rémunérant, tout en nous aidant à construire nos marques avec de hautes exigences.

Enfin, l’équipe de Numerama qui a apporté ses compétences et un vrai soutien au projet pendant ces longs mois où il a fallu dégager du temps pour réfléchir, tester des choses et suggérer des idées.

Nous espérons que ce nouveau Frandroid vous plaira. Car c’est à vous que reviennent les derniers remerciements : vous, lectrices et lecteurs, qui depuis 11 ans nous font confiance et nous ont permis de transformer un petit blog de passionnés en référence française sur les nouvelles technologies.