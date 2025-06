On recrute un(e) designer(euse) senior pour transformer l’expérience de 10 millions de lecteurs

Humanoid, l’éditeur de Frandroid, recherche un(e) designer(euse) UI/UX passionné(e) pour rejoindre les équipes de Frandroid, Numerama et Lemon . L’objectif : optimiser l’expérience de ses 30 millions de visites tous les mois à travers une refonte de nos plateformes.

Morgane qui discute avec Johana dans nos bureaux à Paris // Crédits : Humanoid

Chez Frandroid et Numerama, on a une nouvelle mission pour vous : rejoindre notre équipe en tant que designer senior. Et non, ce n’est pas juste une énième offre d’emploi dans la tech. On vous explique pourquoi ce poste nous tient à cœur et ce qu’on construit ensemble.

Depuis quelques mois, on travaille sur quelque chose d’important : repenser complètement l’expérience de nos 30 millions de visites tous les mois, et plus de 10 millions de visiteurs uniques. Nos sites ne sont plus de simples blogs tech, mais de véritables produits qui évoluent chaque jour. Et pour ça, on a besoin de quelqu’un qui partage notre vision.

Ce qu’on construit vraiment chez nous

Notre quotidien, c’est bien plus que publier des articles sur les derniers smartphones. On développe des plateformes complexes où chaque détail compte : la façon dont vous découvrez un article, comment vous naviguez entre nos différents contenus, l’expérience sur mobile qui représente plus de 70 % de notre trafic.

Le poste qu’on propose mélange 70 % d’UI/UX et 30% de création graphique, mais ces chiffres racontent surtout une histoire : celle d’un métier qui évolue. Nos designers ne se contentent plus de faire du « joli », ils pensent parcours utilisateur, accessibilité, performance et engagement.

Concrètement, vous travaillerez sur notre design système qui unifie Frandroid, Numerama et nos autres projets. C’est un chantier passionnant qui nous permet de garder une cohérence visuelle tout en innovant rapidement. Chaque composant que vous créez sera utilisé par des millions de personnes chaque mois.

Vos créations ne s’arrêteront pas aux interfaces web. Vous imaginerez aussi nos visuels pour les réseaux sociaux, nos habillages vidéo YouTube, nos applications mobiles, nos présentations internes… Bref, tout ce qui fait notre identité visuelle au quotidien.

On cherche quelqu’un avec une première expérience réussie, que ce soit en agence ou chez un pure player. Pas besoin d’avoir 10 ans d’expérience, mais plutôt d’avoir déjà vécu les défis du design produit à forte audience. Mais aussi, d’aimer le web.

Votre curiosité nous intéresse plus que votre maîtrise parfaite de tous les outils. Le secteur tech évolue vite, et on préfère quelqu’un qui sait s’adapter et apprendre que quelqu’un de figé dans ses habitudes.

Si cette aventure vous tente, on a hâte de discuter de vos ambitions et de vous montrer ce qu’on construit ensemble, rendez-vous sur notre annonce complète pour les détails et pour nous contacter.