Kindle : Amazon ajoute une option pour les lecteurs paresseux

Les utilisateurs de Kindle n’auront bientôt plus à tourner les pages de leur liseuse pour avancer dans leur lecture.

Les possesseurs de Kindle vont être ravis. Amazon est en train de déployer une mise à jour qui permettra aux lecteurs chevronnés de ne plus avoir à appuyer sur leurs écrans pour tourner les pages de leurs livres. Si cette nouvelle option devrait garder les écrans plus propres, elle oublie pourtant un cas de figure important dans la lecture.

Une lecture facilitée

Désormais, les utilisateurs de Kindle pourront s’appuyer sur l’accéléromètre de l’appareil pour tourner les pages de leur livre. Il leur suffira de tapoter deux fois sur le côté ou l’arrière de leur appareil, rapporte Android Authority. Si cette option peut s’avérer pratique, elle comporte néanmoins un défaut majeur : selon ces premières informations, il ne serait possible que d’avancer dans la lecture et non pas de revenir en arrière en utilisant ce procédé. Pour ce faire, les utilisateurs devront de nouveau utiliser leurs doigts.

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il faudra mettre à jour sa liseuse avec la version 5.18.1 du firmware, précise Android Authority. Elle devrait prochainement être disponible pour les Kindle à partir de la 10ᵉ génération et les versions ultérieures.

À noter, bien que cette option soit installée par défaut avec le nouveau firmware, il est possible de la désactiver depuis les paramètres.

