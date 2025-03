L’Amazon Kindle Paperwhite (2024) est notre recommandation des meilleures liseuses du marché

L’Amazon Kindle Paperwhite (2024) s’impose comme une référence incontournable dans le monde des liseuses électroniques. Grâce à ses performances améliorées et ses innovations, elle rejoint notre guide d’achat des meilleures liseuses de 2025

La nouvelle référence du marché

L’Amazon Kindle Paperwhite (2024) se distingue par son écran E-Ink de 7 pouces, offrant une résolution de 300 ppp pour une lisibilité optimale. Son éclairage ajustable garantit un confort visuel dans toutes les conditions, tandis que sa certification IPX8 la rend étanche, idéale pour lire au bord de l’eau. Elle intègre également le Bluetooth pour écouter des livres audio, et son processeur rapide assure une navigation fluide.

Côté autonomie, cette liseuse peut tenir jusqu’à trois semaines avec une heure de lecture quotidienne. La recharge est facilitée grâce à son port USB-C et sa compatibilité avec la charge sans fil Qi (modèle Signature). Enfin, sa capacité de stockage, allant de 16 à 32 Go, permet d’emporter des milliers de livres et livres audio partout avec vous.

L’Amazon Kindle Paperwhite 2024 face à la concurrence

Face à des alternatives comme la Kobo Sage ou la Onyx Boox Go Color 7, la Kindle Paperwhite (2024) se démarque par son excellent rapport qualité/prix 169 euros et son écosystème Amazon riche en contenus. Contrairement à la Kobo Sage, elle ne propose pas la prise de notes, mais reste plus abordable et compacte.

Les points forts du Kindle Paperwhite (2024)

Écran haute résolution (300 ppp) et éclairage ajustable.

Étanchéité IPX8 pour une utilisation polyvalente.

Autonomie exceptionnelle avec recharge rapide USB-C.

Pourquoi choisir l’Amazon Kindle Paperwhite 2024 ?

Avec ses performances équilibrées et ses fonctionnalités modernes, l’Amazon Kindle Paperwhite (2024) mérite pleinement sa place parmi les meilleures liseuses du marché. Pour découvrir d’autres modèles adaptés à vos besoins, consultez notre guide d’achat des meilleures liseuses.

*Cet article a été produit avec l’aide de Perplexity. Un journaliste l’a relu de A à Z et s’est occupé de valider les informations affichées sur ce papier.