Ce jailbreak Amazon Kindle fonctionne même sur les liseuses de 2024

Les Kindle d’Amazon les plus récentes peuvent désormais être jailbreakées.

Kindle Scribe // Source : ElR – Frandroid

De la Kindle 5 à la Kindle de 12e génération, sortie en 2024, tous les modèles de la liseuse d’Amazon bénéficient d’une ouverture totale pour peu que l’on mette un peu les mains dans le cambouis.

Cela permet d’accéder totalement au système Linux qui régit ces appareils et donc d’y installer des applications, des PDF ou encore d’activer des options tierces.

suppression des publicités,

économiseurs d’écran personnalisés,

mode sombre

et même quelques jeux.

KOReader, sans doute la meilleure app à installer

Mais le premier intérêt de tous les possesseurs de Kindle est avant tout d’installer l’application KOReader, un lecteur de document qui prend en charge les formats EPUB, PDF, DjVu, XPS, CBT, CBZ, FB2, PDB, TXT, HTML, RTF, CHM, DOC, MOBI et ZIP. On fait donc sauter la limitation des extensions maison d’Amazon : AZW et KF8 désormais.

Il est aussi possible de passer par Calibre pour charger ses livres sur sa liseuse via l’USB, mais cette méthode semble poser problème sur les Kindle de 2024, Amazon ayant coupé le transfert par USB. Sur Reddit, quelques retours indiquent que c’est encore possible, mais qu’il faut avoir une Kindle plus ancienne enregistrée sur Calibre pour que la nouvelle soit reconnue. Pas simple.

KOReader semble être une solution plus pérenne d’autant que le service propose quelques fonctions annexes intéressantes comme des polices personnalisées ou encore la synchronisation de la progression entre les appareils.

Le jailbreak des Kindle se nomme WinterBreak. La marche à suivre est détaillée sur le site kindlemodding.org.

Il vous faut un PC ou un Mac et une connexion Wi-Fi. La Kindle doit être enregistrée chez Amazon.

Téléchargez la dernière version de WinterBreak,

Activez le mode avion sur votre Kindle,

Branchez votre Kindle sur votre ordinateur,

Extrayez le contenu du fichier WinterBreak.tar.gz sur votre Kindle,

Pour les utilisateurs de Linux/MacOS, assurez-vous que le dossier caché .active_content_sandbox a été copié sur votre Kindle,

Éjectez votre Kindle de votre ordinateur,

Redémarrez votre Kindle,

Ouvrez le Kindle Store sur votre Kindle

Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur oui pour désactiver le mode avion.

Cliquez sur l’icône WinterBreak lorsqu’elle se charge

Attendez environ 30 secondes, et votre Kindle vous dira que vous êtes maintenant prêt à installer le correctif.

Il ne vous reste plus qu’à suivre le guide de ce github pour installer KOReader.