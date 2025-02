Kindle : Amazon supprime cette option dans quelques jours, attention à vos livres

Les utilisateurs de Kindle qui possèderaient leurs livres sur PC ont moins d’une semaine pour les télécharger avant qu’Amazon ne bloque cette fonction.

Ce n’était donc pas un bug. Avec les sorties de ses nouvelles liseuses, Amazon revoit la manière dont les utilisateurs de Kindle peuvent accéder à leurs livres. Les utilisateurs ont jusqu’au 26 février pour télécharger les livres qu’ils conserveraient sur leurs PC avant qu’Amazon ne supprime cette option.

Une fonction de sauvegarde pratique

Bien que peu utilisée, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs ne disposant pas d’accès au Wi-Fi ou souhaitant conserver une copie hors-ligne de leurs livres de les stocker sur leur PC, loin des serveurs d’Amazon. Il est en effet arrivé à de multiples reprises qu’Amazon retire de sa boutique en ligne certains titres et par extension les supprime à distance des Kindle de ses utilisateurs, rapporte The Verge. Pour les amoureux de certaines traductions, il n’est pas rare que certaines copies soient également mises à jour avec une nouvelle traduction sans forcément être prévenus du changement.

Un cas qui n’est pas sans rappeler que comme pour les jeux vidéo dématérialisés, vous ne disposez jamais complètement de vos ouvrages plus qu’un accès à ceux-ci.

Empêcher le transfert vers d’autres appareils

En plus d’empêcher cette fonction de sauvegarde, il est possible qu’Amazon souhaite lutter contre la conversion de ces ouvrages dans d’autres formats qui pourraient être lus sur d’autres tablettes que les Kindle ou par l’utilisation de logiciels tiers, pourraient voir sauter leurs DRM.

Il reste donc moins d’une semaine aux utilisateurs pour télécharger leurs ouvrages sur leurs Kindle sous peine de ne plus pouvoir le faire du tout. Le processus, fastidieux, nécessite de télécharger les livres un à un, mais certains utilisateurs ont créé un script permettant de les télécharger plus rapidement. La prudence reste de mise avant de les télécharger et il est important de vérifier que ces derniers ne contiendraient pas de programmes malveillants.