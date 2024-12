LG met fin à la production de lecteurs Blu-ray, la fin d’une ère

LG Electronics vient officiellement d’annoncer l’arrêt de la production de ses lecteurs Blu-ray et UHD Blu-ray. Y a-t-il encore un avenir des supports physiques pour le visionnage de films et de séries ?

LG UBK90 // Source : LG

Avec la forte croissance des plateformes de streaming et des ventes en berne, LG a décidé de mettre fin à la fabrication de lecteurs de disques Blu-ray. L’entreprise n’avait pas lancé de nouveaux modèles depuis 2018, année où elle avait introduit ses derniers lecteurs, les modèles UBK80 et UBK90. Ce manque de développement de nouveaux produits sur ce segment de marché était déjà un indicateur de l’orientation future de la marque.

Rappelons que LG n’est pas la seule entreprise à avoir pris cette direction. D’autres fabricants majeurs avaient déjà quitté le marché des lecteurs Blu-ray. Samsung, concurrent direct de LG, avait annoncé son retrait en 2018, tandis qu’Oppo avait fait de même en 2019. C’est une conséquence directe au changement d’habitudes de consommation des médias.

Plus généralement, la baisse de la demande pour les lecteurs Blu-ray peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’essor des services de streaming a considérablement modifié la façon dont les consommateurs accèdent au contenu vidéo. Des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ offrent un accès instantané à une vaste bibliothèque de films et de séries, sans nécessiter de support physique.

En outre, l’amélioration constante des technologies de compression et de la bande passante Internet a permis aux services de streaming de proposer une qualité d’image et de son s’approchant de celle des Blu-ray, réduisant ainsi l’attrait des disques physiques pour de nombreux consommateurs.

LG UBK80 // Source : LG

Quelles implications ?

L’arrêt de la production des lecteurs Blu-ray par LG aura des conséquences directes. Il reste quelques rares modèles des UBK80 et UBK90 encore disponibles dans divers magasins. Après, les amateurs de Blu-ray devront donc se tourner vers d’autres marques ou envisager des alternatives, comme le proposent notamment les consoles de jeux Xbox et PlayStation. Du côté des marques historiques, Panasonic reste encore l’une des dernières marques à proposer des lecteurs Blu-ray, mais jusqu’à quand ?

Malgré cette tendance à la baisse, il est important de noter que le format Blu-ray n’est pas encore totalement obsolète. Certaines personnes continuent de privilégier les supports physiques mettant en avant la qualité d’image et de son constante, l’absence de dépendance à une connexion Internet, et la possibilité de posséder physiquement leurs films préférés.

Des disques Blu-Ray // Source : Pixabay

De plus, le marché des collectionneurs et des cinéphiles reste un segment important qui continue de soutenir le format Blu-ray. Les éditions spéciales, les coffrets collectors et les films de niche trouvent encore leur public sur ce support. L’arrêt de la production de lecteurs Blu-ray par LG et les autres marques avant elle pourrait avoir des répercussions plus larges sur l’industrie du cinéma et de la télévision. Les studios de production et de distribution devront peut-être réévaluer leurs stratégies de sortie et de commercialisation des films et des séries.

Traditionnellement, les ventes de DVD et de Blu-ray constituaient une source de revenus importante pour l’industrie, en complément des recettes en salles. Avec le déclin progressif de ce marché, les studios pourraient être amenés à se concentrer davantage sur les plateformes de streaming et les offres de vidéo à la demande.

Vraiment la fin de la production pour LG ?

Il faut tout de même noter que LG n’a pas complètement fermé la porte à un éventuel retour sur le marché des disques optiques. L’entreprise a indiqué que, bien que ce ne soit pas envisageable actuellement en raison de la faible demande, elle pourrait reconsidérer sa position si les conditions du marché évoluaient favorablement. Une approche prudente.