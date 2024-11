La fin d’une ère : les avatars Xbox vont bientôt disparaitre

Microsoft vient d’annoncer l’abandon de son système d’avatars sur ses deux dernières générations de consoles, pour les Xbox One et Xbox Series X/S. Mais les avatars Xbox 360 restent accessibles.

Xbox

Introduits à l’apogée de la console à l’occasion d’une mise à jour de la Xbox 360 en 2008, les avatars ont connu une seconde jeunesse sur Xbox One avec la possibilité d’être personnalisés par les joueurs pour être arborés fièrement sur leur profil.

Il était même possible de leur acheter des vêtements et accessoires avec de l’argent réel, notamment grâce à des collaborations avec des marques et franchises connues.

Mais visiblement, ce système a été progressivement abandonné par les joueurs, incitant Microsoft à le retirer tout simplement de la circulation.

Les avatars Xbox disparaissent l’année prochaine

C’est sur une page de support publiée discrètement (via Kotaku) que Microsoft a annoncé la nouvelle :

En raison d’un faible engagement et d’un changement d’orientation vers d’autres expériences pour les joueurs, l’application Xbox Avatar Editor ne sera plus disponible à partir du 9 janvier 2025.

Les joueurs ne pourront donc plus accéder à l’éditeur d’avatars Xbox, que ce soit sur leur console ou leur PC. Si vous souhaitez utiliser votre avatar comme photo de profil, il est encore possible de le faire jusqu’au 9 janvier 2025.

À noter que cette nouvelle ne concerne que les Xbox One et Series X/S : les joueurs encore sur Xbox 360 pourront toujours y accéder, le dashboard n’étant plus mis à jour activement par Microsoft.

Il faut croire que les joueurs se sont lassés au fil des ans, alors que les avatars étaient centraux au sein du dashboard Xbox de l’époque. Ils ne semblent cependant pas prêts de disparaitre de l’écosystème Nintendo, depuis le succès des fameux Mii introduits avec la Wii en 2006 alors que ces derniers perdurent encore sur Nintendo Switch.