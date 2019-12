Méga concours Frandroid : on vous fait gagner 12 cadeaux tech !

Pour fêter l'arrivée du nouveau Frandroid, nous avons organisé un méga concours. Ce n'est pas 1 seul concours, mais 4 concours avec 12 cadeaux. Vous avez donc 4 fois plus de chance de gagner.

Le nouveau Frandroid

FrAndroid devient Frandroid. Observatrices et observateurs, vous aurez remarqué que nous ne marquons plus la majuscule sur le A. Pourquoi ? Tout simplement car, depuis un bon moment déjà, nous avons ouvert notre ligne éditoriale à d’autres univers, au-delà du seul écosystème Android et nous nous intéressons à une flopée de produits tech qui vous intéressent. Nous n’oublions cependant pas l’histoire de notre média et ce nouveau nom doit donc être perçu à la fois comme un hommage à l’ancien site et le symbole de nos ambitions pour les années à venir.

En plus de nos centres d’intérêt qui se diversifient — tout en gardant un attrait tout particulier pour le smartphone qui reste au cœur de tous les produits connectés –, Frandroid c’est aussi une identité graphique repensée, modernisée. Le site se pare ainsi d’un tout nouveau logo, de couleurs plus élégantes, d’un design sophistiqué et d’une navigation optimisée. Notre objectif, lui, reste inchangé : vous informer au mieux des actualités tech, vous livrer notre expertise sur les produits qui vous intéressent, vous donner les outils pour les comparer et vous permettre de bien acheter.

Pour célébrer cette nouvelle ère, nous avons lancé un grand concours sur les plateformes où vous retrouvez tous les jours l’esprit de Frandroid. Sur notre site Frandroid évidemment, mais aussi sur nos comptes Twitter et Instagram. Nous n’avons évidement pas oublié notre chaîne YouTube, d’autant que nous avons récemment franchit le cap des 200 000 abonnés. Nous vous expliquons les conditions de participations plus loin dans cet article : commençons par le plus important, les lots à gagner !

Les lots à gagner

Samsung Galaxy Note 10+ Edition Star Wars

À l’occasion de la sortie du nouveau film Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker, Samsung a voulu faire plaisir aux plus grands fans de la série en sortant un Galaxy Note 10+ Edition Star Wars. Comme son nom l’indique, celui-ci s’habille avec les couleurs de la célèbre saga, et plus particulièrement celle de Kylo Ren.

Seuls 190 exemplaires sont disponibles en France et nous vous en faisons gagner un. Rappelons que le Galaxy Note 10+ est un smartphone pensé pour la productivité avec son stylet S Pen et son grand écran. En plus de cela, vous pouvez compter sur d’excellentes performances photo, une belle autonomie et un espace de stockage de 256 Go sur cette Edition Star Wars.

Asus Chromebook C434

Les Chromebook méritent toute votre attention. Ces ordinateurs portables profitent d’une excellente autonomie et sont parfaits pour toutes les personnes souhaitant consommer des contenus en toute simplicité et en parfaite complémentarité de votre smartphone Android. Dans cette catégorie de produits, l’Asus Chromebook C434 a tout pour séduire.

Belles finitions, design compact et léger, configuration alléchante, connectique complète… L’Asus Chromebook C434 saura parfaitement répondre à vos besoins.

Huawei Nova 5T

Le Huawei Nova 5T propose une fiche technique ultra solide avec un design bien maîtrisé, un appareil photo de qualité, de grosses performances et une autonomie rassurante. On le dit aussi tout de suite : oui, le Huawei Nova 5T embarque le Play Store et les services Google, aucune inquiétude à avoir de ce côté-là !

C’est un smartphone idéal à posséder ou à offrir en cette période de fêtes de fin d’année !

Sony WF-1000XM3

Les casques sans fil à réduction de bruit active font de la place à une nouvelle catégorie de produits : les écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Et sur ce marché, les WF-1000XM3 de Sony sont dans le haut du panier, notamment grâce à leur restitution sonore de grande qualité qui comblera les amatrices et amateurs de musique. L’application Android et iOS permet des réglages poussés côté égalisation pour que le son corresponde à vos goûts.

Bref, Sony n’a pas galvaudé sa réputation et nous propose un objet tech aussi désirable que polyvalent.

Oppo Reno 2

Un design qui sort de l’ordinaire… mais pas que ! L’Oppo Reno 2 est aussi un smartphone jouissant d’un super écran pour profiter confortablement de vos séries et films tandis que son appareil photo propose des clichés de très bonnes qualité. On ne peut évidemment pas passer à côté de son appareil photo frontal qui prend la forme d’un aileron de requin quand il est activé.

Toujours dans l’originalité : le dos de l’Oppo Reno 2 s’anime avec des jeux de lumière très réussis.

Honor 9X

Un joli smartphone, des performances très honorables (jeu de mot inclus) et une qualité photo soignée. Le Honor 9X a tout pour plaire et il figure lui aussi dans notre liste de cadeaux à gagner ! On insistera vraiment sur le design de l’appareil qui fera plaisir à celles et ceux qui font attention à l’esthétique de leurs smartphone et qui aiment les grands écrans.

Ce smartphone fait partie des plus grosses sorties de la marque en 2019 en France et c’est donc assez naturellement que nous le mettons en jeu.

OnePlus 7T Pro

Le OnePlus 7T Pro est un monstre de puissance caché derrière un écran délicieux rafraîchi à 90 Hz. À cela vous pouvez ajouter des énormes performances et une grosse autonomie. Le résultat ? Un smartphone ultra fluide et agréable à utiliser.

OnePlus a voulu frapper fort avec ce smartphone et si vous le remportez, vous profiterez de l’une des configurations les plus musclées de l’année !

Nvidia Shield TV Pro 2019

Dans le pays des box Android TV, Nvidia est souvent considéré comme un roi et pour cause, ses Shield TV sont des produits au top. Avec la Nvidia Shield TV Pro 2019 que nous faisons gagner pour notre concours, vous profiterez de la crème de la crème de la box multimédia.

Pour rappel, la Shield TV Pro 2019 reprend la même recette que la Shield TV 2019, mais se dote de 3 Go de RAM, de 16 Go de stockage et de deux ports USB. En outre, la box peut aussi faire office de serveur Plex.

Acer C202i

Vous disposez d’un coin de mur qui pourrait faire office d’écran de cinéma maison ? Pourquoi ne pas essayer de gagner le vidéoprojecteur Acer C202i ? Avec son format compact et sa qualité d’affichage convaincante, ce produit vous permettra de profiter d’une expérience sortant un peu des configurations classiques.

C’est l’un des produits idéaux pour vous plonger dans le monde fascinant des vidéoprojecteurs !

HP Chromebook x360 14

Les Chromebook peuvent êtres des produits relativement haut de gamme et exigeant, preuve en est avec le HP Chromebook x360 14. Avec son design convertible et son format facilement transportable, cet ordinateur pourra vous accompagner dans tous vos usages.

Très autonome et léger, il sera le compagnon idéal pour vos études ou du travail en mobilité.

Xiaomi Redmi Note 8T

La gamme Redmi de Xiaomi profite d’un savoir-faire très appréciable de la marque capable d’apporter de grosses performances sur ces smartphones à la belle autonomie. Le Xiaomi Redmi Note 8T ne fait pas exception à cette règle en proposant une expérience utilisateur très équilibrée et complète.

Bonne nouvelle : le smartphone a droit au NFC contrairement au Redmi Note 7.

4 chances de gagner

Pour augmenter vos chances de remporter un des cadeaux, nous avons organisé 4 concours. Bonne chance à tous !

Concours sur Twitter

Sur Twitter, nous vous faisons gagner un Xiaomi Redmi Note 8T, pour le gagner il suffit de suivre les instructions dans le tweet ci-dessous. Bon courage à vous !

Frandroid change ! Et pour fêter ça, on lance un concours 🎁 ! Pour participer :

👉 Follow @twandroid + RT ce tweet

👉 Invite un ami à jouer en réponse à ce tweet avec le hashtag #frandroid

Tirage au sort : 25/12 🕒 Le mégaconcours sur Frandroid : https://t.co/1zJTeHSAWp pic.twitter.com/s1jvIO0cs3 — Frandroid (@twandroid) December 10, 2019

Concours sur Instagram

Sur Instagram, vous pourrez gagner un Honor 9X, il suffit également de suivre les instructions !

Concours sur YouTube

Nous avons également réservé un lot pour notre chaîne YouTube, un OnePlus 7T Pro ! Les instructions pour le gagner sont à la fin de la vidéo.

Concours sur Frandroid

Nous avons également réservé de nombreux lots pour celles et ceux qui ne sont ni sur YouTube, ni sur Twitter et Instagram. Vous trouverez la liste ci-dessous : faites-y attention, car vous allez devoir sélectionner le cadeau que vous voulez gagner.

Pour trouver des réponses aux questions ci-dessous, vous allez devoir naviguer sur le nouveau Frandroid. Tous les liens sont disponibles dans les menus du site.

Pour remporter un de ces lots, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous d’ici le 24 décembre 2019 à 23h59. La liste des gagnants sera publiée le 25 décembre sur Frandroid, bonne chance à tous !