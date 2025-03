Voici les 9 meilleurs bons plans sur les casques et écouteurs lors des dernières heures des Ventes Flash du printemps d’Amazon

Lorsqu’il s’agit d’écouter ses playlists favorites avec un audio de haute qualité ou une réduction de bruit active performante pour ne pas être dérangé dans les transports, on est en droit d’être exigeant. Et du côté de l’audio, il y a de bonnes affaires durant les Ventes Flash du printemps d’Amazon.

Du 25 au 31 mars, Amazon organise ses fameuses Ventes Flash du printemps qui ont la particularité de durer toute une semaine lors de cette édition 2025. Pour les audiophiles, c’est là l’occasion de faire des emplettes et de s’offrir le casque sans fil ou la barre de son de ses rêves. Voici notre sélection des meilleurs bons plans lors de cet événement.

Les meilleurs bons plans audio des Ventes Flash du printemps d’Amazon

Si cette sélection ne vous convient pas, vous pouvez toujours jeter un œil à nos différents guides d’achat dans le domaine, à commencer par notre guide des meilleurs casques audio Bluetooth sans fil. Nous en avons également un autre sur les meilleurs écouteurs sans fil, et pour les fêtards, un guide des meilleures enceintes de soirées.

Apple AirPods 4

Même les derniers écouteurs sans fil d’Apple n’échappent pas aux ventes flash du printemps d’Amazon ! Des écouteurs sans fil qui ont la particularité d’être à la fois ouverts et d’intégrer une réduction de bruit active efficace. Nous leur avons d’ailleurs attribué la note de 9/10 lors de notre test, c’est dire à quel point ils sont excellents.

Les points forts des Apple AirPods 4

De bonnes performances acoustiques

La détection des conversations

Des écouteurs confortables

Au lieu de 149 euros, les Apple AirPods 4 (sans ANC) sont aujourd’hui disponibles en promotion à 129,96 euros sur Amazon.

Par ailleurs, la version avec ANC est elle aussi en promotion. Au lieu de 199 euros en temps normal, on les retrouve à 177 euros.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Le casque Steelseries Artics Nova Pro Wireless fait partie de ces références bourrées de fonctionnalités qui permettent d’être bien plus efficace en jeu. Accompagné d’une station qui permet de gérer les paramètres de l’appareil et de switcher entre deux consoles, par exemple, ce casque gamer coche beaucoup de cases.

Les points forts du SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Un casque confortable et avec batterie amovible

Une station pour connecter deux plateformes

La réduction de bruit active intégrée

Au lieu de 379,99 euros, le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless est aujourd’hui disponible en promotion à 270,74 euros sur Amazon.

Nothing CMF Buds Pro 2

La division CMF de Nothing a présenté sa dernière paire d’écouteurs sans fil à l’été 2024 : les CMF Buds Pro 2. Lancés pour gommer les nombreux défauts de l’ancienne génération, les écouteurs de CMF offrent une meilleure réduction de bruit, un confort optimal, un audio riche et même de la charge rapide.

Les points forts des CMF Nothing Buds Pro 2

Une réduction de bruit active efficace

La technologie LDAC

Une bonne autonomie

Au lieu de 59 euros, les CMF Nothing Buds Pro 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion à 44,99 euros sur Amazon.

Sennheiser Accentum Special Edition

Marque très réputée dans l’audio, Sennheiser a su se développer et proposer des casques pour tous les usages et surtout, toutes les bourses. C’est ainsi qu’à côté de ses modèles haut de gamme Momentum, on trouve les Accentum. Une gamme de casques sans fil avec réduction de bruits ambiants qui, malgré quelques concessions, tient la route comme nous avons pu en juger lors de notre test.

Les points forts du Sennheiser Accentum Special Edition

50 heures d’autonomie et la charge rapide

Léger, facilement adaptable à tous, et confortable

Globalement agréable, en écoute musicale comme en film ou en jeu

Au lieu de 169,99 euros, le Sennheiser Accentum Special Edition est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur Amazon.

LG Xboom XL5s

Envie d’une enceinte de fête qui fait boum boum ? La LG Xboom XL5s regroupe une sortie de 200 W, un éclairage multicolore avec des flashs stroboscopiques et une certification IPX4 pour l’emmener au bord de la piscine. Retenez toutefois qu’il s’agit d’une véritable enceinte de soirée, dans le sens où on ne peut en avoir un usage nomade puisque le beau bébé pèse un peu plus de 20 kg.

Les points forts de la LG Xboom XL5s

L’éclairage coloré et les stroboscopes pour mettre l’ambiance

Une puissance de 200 W RMS avec des basses détonnantes

Une certification IPX4

Au lieu de 399,99 euros lors de son lancement, la LG Xboom XL5s est aujourd’hui disponible en promotion à 189,99 euros sur Amazon.

Razer Kaira Pro

Razer accompagne depuis de nombreuses années les joueuses et les joueurs en proposant des produits compatibles avec les différentes consoles au fil des générations. Avec le Razer Kaira Pro, vous avez un casque sans-fil pour PlayStation 5 qui propose une double connectivité Bluetooth/2,4 GHz. Ce n’est qu’une des nombreuses options qu’il propose et que vous pouvez découvrir à bon prix grâce aux ventes flash de printemps jusqu’à ce soir.

Razer Kaira Pro // Source : Frandroid

Les points forts du Razer Kaira Pro

Un design assorti avec la PlayStation 5

Le retour haptique dans les oreilles qui apporte un plus

Un mode Quick Connect pour réduire la latence en Bluetooth

Au lieu de 159,99 euros, le Razer Kaira Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 108,06 euros sur Amazon.

Samsung HW-Q800D

C’est bien connu, un téléviseur, aussi bon soit-il, propose rarement une expérience audio digne de ce nom. Si vous aimez le cinéma, les séries et les jeux vidéo, vous savez qu’il faut accorder autant d’importance au son qu’à l’image. Pour ça, il faut relier votre téléviseur à une barre de son accompagnée ou non d’un caisson de basses. Comme la Samsung HW-Q800D/ZF, surtout qu’elle est compatible Dolby Atmos et Dolby True HD.

Samsung HW-Q800D/ZF

Les points forts du Samsung HW-Q800D

Une restitution des voix claire et détaillée

La compatibilité Dolby Atmos et Q-Symphony

Compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa

Au lieu de 449 euros, la Samsung HW-Q800D est aujourd’hui disponible en promotion à 361,06 euros sur Amazon.

Logitech G Pro X SE

Connue pour ses périphériques bureautiques, la marque Logitech tire aussi son épingle du jeu sur les casques gaming. Certaines de ses références ont traversé les années sans prendre une ride, c’est le cas du Logitech G Pro X commercialisé en 2021 et dont l’édition spéciale profite d’une promotion pendant les dernières heures des Ventes Flash du printemps d’Amazon.

Les points forts du Logitech G Pro X SE

Un casque durable et confortable avec mousse à mémoire de forme

Son surround 7.1 pour une meilleure immersion

Microphone avec plusieurs filtres vocaux à paramétrer

Au lieu de 89,99 euros, le Logitech G Pro X SE est aujourd’hui disponible en promotion à 59,99 euros sur Amazon.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

