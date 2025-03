Dernière chance pour obtenir une smartwatch ou un bracelet connecté à prix cassé lors des ventes flash d’Amazon !

Si vous avez repris le sport et que l’envie d’une montre ou d’un bracelet connecté vous démange, c’est ici que ça se passe ! Pendant ses Ventes Flash du printemps, Amazon propose une foule de bons plans sur les wearables, lifestyle ou sport. Voici notre sélection des meilleures offres.

Les beaux jours commencent à poindre et les températures à remonter, c’est le signal de départ pour les amateurs de running de renfiler leur tenue, leurs chaussures et d’avaler les kilomètres. Et pour celles et ceux qui veulent suivre leur progression d’un œil expert, il y a les montres et les bracelets connectés. Voici les meilleurs bons plans pendant ces ventes flash du printemps d’Amazon.

Les meilleurs bons plans montres et bracelets connectés des Ventes Flash du printemps d’Amazon

Garmin Instinct 2X Solar

L’entreprise américaine Garmin a été fondée en 1989, elle a commencé par sa spécialité première : les systèmes de navigation GPS (qui se rappelle l’écran Garmin dans sa voiture ?). Au fil des années, Garmin a su évoluer pour devenir un acteur majeur dans le domaine des objets connectés, notamment pour le sport en plein air. Et plus particulièrement avec des montres connectées à destination des sportifs, des plus casuals aux plus extrêmes.

Les points forts du Garmin Instinct 2X Solar

Un boîtier de 50 mm ultra-résistant

Une lampe-torche avec un mode SOS

La recharge solaire

Au lieu de 399,99 euros, la Garmin Instinct 2X Solar est aujourd’hui disponible en promotion à 312,99 euros sur Amazon.

Apple Watch Series 10

L’Apple Watch Series 10, dernier fleuron d’Apple dans le domaine des montres connectées, fait actuellement l’objet d’une belle promotion sur Amazon. ECG, apnée du sommeil, rythme cardiaque, sommeil… vous avez accès à un tas de données. D’autant plus que ce modèle a fait de réels progrès sur l’autonomie et la vitesse de charge par rapport à ses prédécesseurs.

Les points forts de l’Apple Watch Series 10

Un boîtier plus grand et plus fin

L’autonomie et la charge qui font de réels progrès

Les apps Signes vitaux, charge d’entraînement et détection d’apnée du sommeil

Au lieu de 449 euros, l’Apple Watch Series 10 (42 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur Amazon.

Si c’est trop cher, sachez que la 2e génération d’Apple Watch SE (40 mm) est, elle aussi, en promotion sur Amazon. Au lieu de 249 euros en temps normal, on la retrouve à 214,14 euros.

Garmin Fenix E

Garmin, référence des montres connectées, propose des modèles adaptés à tous les usages. Que vous soyez un sportif débutant ou avancé, il y a forcément une montre de la gamme faite pour vous. La Garmin Fenix E proposée ici est un modèle plutôt haut de gamme mais tout de même plus abordable que la Garmin Fenix 8, surtout pendant les ventes flash de printemps sur Amazon.

Garmin Fenix E // Source : Frandroid

Les points forts de la Garmin Fenix E

Un bel écran AMOLED protégé par du verre Corning Gorilla

Une autonomie de plus de 2 semaines

Une montre bardée de capteurs en tous genres

Au lieu de 799,99 euros, la Garmin Fenix E est aujourd’hui disponible en promotion à 529,99 euros sur Amazon.

Fan des montres Garmin ? Vous avez aussi la Garmin Epix Pro (47 mm) qui est en promotion lors des dernières heures des ventes flash du printemps d’Amazon. Au lieu de son prix de lancement de 849,99 euros, on la retrouve à 588,99 euros.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Ayant un moment délaissé le marché des smartphones suite à l’embargo américain, Huawei s’est rabattu sur les montres connectées et le constructeur chinois a su tirer son épingle du jeu. Son catalogue regorge de modèles qui, s’ils sont perfectibles sur le plan technique, sont surtout pensés pour être classes au point de parfois ressembler à des montres de bijoutier. Comme cette édition de la Huawei Watch 4 Pro en promotion.

Les points forts de la Huawei Watch 4 Pro

Une montre classe avec dalle AMOLED et verre saphir

Capable de générer un p’tit bilan de santé en une minute

Prend en charge une centaine de modes d’entraînement

Au lieu de 649,99 euros, la Huawei Watch 4 Pro Space Edition est aujourd’hui disponible en promotion à 399,99 euros sur Amazon.

Amazfit T-Rex Ultra

Le fabricant chinois Amazfit a, lui aussi, cédé à la tendance en 2023 en lançant une version Ultra de ses montres connectées. Un modèle pensé pour les sorties intenses. Zepp OS, certification 10 ATM et robustesse de niveau militaire, l’Amazfit T-Rex Ultra sera votre alliée pour vos séances de sport extrême à l’extérieur.

Les points forts de l’Amazfit T-Rex Ultra

Une montre aussi imposante que résistante

Intègre plus de 160 modes sport

Une autonomie de 20 jours en usage classique

Au lieu de 469,90 euros, l’Amazfit T-Rex Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 349,90 euros sur Amazon.

Huawei Watch Fit 3

Avec sa Watch Fit 3, Huawei présente un nouveau format prenant davantage l’apparence d’une montre connectée qu’un bracelet. Elle choisit un écran carré, qui n’est pas sans rappeler le look des montres de la firme de Cupertino. C’est d’ailleurs une bonne alternative pour qui ne souhaite pas passer par la case Apple Watch. C’est un produit convaincant qui a obtenu la note de 8/10 à notre test.

Les points forts de la Huawei Watch Fit 3

Un format à la Apple, avec une couronne rotative

Un écran de bonne qualité

Une autonomie solide

Au lieu de 159,99 euros, la Huawei Watch Fit 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 119,04 euros sur Amazon.

Amazfit GTR 3 Pro

On connaît Amazfit pour ses montres et bracelets connectés dédiés à un usage sportif, mais on connaissait moins ses smartwatches lifestyle. Comme l’Amazfit GTR 3 Pro, une tocante qu’on se plairait à porter autant à la salle de sport qu’au travail. C’est seulement dommage que son interface Zepp OS soit fermée à certains usages comme Spotify.

Les points forts de l’Amazfit GTR 3 Pro

Un design particulièrement soigné et un écran lumineux

Un suivi GPS efficace et les fonctions santé

Une autonomie de plusieurs jours

Au lieu de 199,90 euros, l’Amazfit GTR 3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 99,90 euros sur Amazon. N’oubliez pas de cocher le coupon vendeur pour l’obtenir à ce prix.

Huawei Band 9

En plus des montres, Huawei compte aussi un catalogue de bracelets connectés, plus abordables et à porter de manière plus occasionnelle, comme pour une séance de sport. Le Band 9 est le dernier modèle en date du constructeur chinois et il dispose de nombreuses fonctionnalités pratiques au quotidien.

Les points forts de la Huawei Band 9

Un écran OLED de 1,47 pouce

Un suivi sport & santé complet

Une autonomie musclée

Au lieu de 59,99 euros, le Huawei Band 9 est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur Amazon.

