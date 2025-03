Garmin Fenix E : cette bonne alternative à la Fenix 8 est à -34 % le dernier jour des ventes flash d’amazon

Vos faites du sport sur des bases régulières et vous aimeriez suivre vos progrès et vos entraînements : la Garming Fenix E est là pour répondre à vos besoins contre 529,99 euros sur Amazon.

Garmin est devenu une référence parmi les montres connectées, en proposant des modèles adaptés à tous les usages. Que vous soyez un sportif débutant ou avancé, il y a forcément une montre de la gamme faite pour vous. La Garmin Fenix E proposée ici avec 270 euros de réduction est une montre standard, pour la marque, plus abordable que la Garmin Fenix 8, surtout pendant les ventes flash de printemps sur Amazon.

Les points forts de la Garmin Fenix E

Son écran circulaire AMOLED de pouce avec un verre Gorilla Glass

L’autonomie qui va jusqu’à 16 jours

Tous les capteurs qui vous suivent au quotidien

Lancée à 799,99 euros en août 2024, la Garmin Fenix E a subi plusieurs baisses de prix depuis le temps. Mais rarement au point d’atteindre 529,99 euros comme en ce moment sur Amazon.

La montre parfaite pour tous les sports outdoor

Si vous cherchiez l’élégance et la discrétion, passez votre chemin. La Garmin Fenix E est une montre sportive avec un boitier en acier inoxydable dans lequel se trouve un écran AMOLED de 1,3 pouce qui affiche une définition de 416 × 416 pixels. L’avantage de l’AMOLED par rapport à la technologie MIP, c’est la luminosité améliorée. Grâce à ça, vous pouvez lire l’écran même en plein soleil, indispensable pour une montre outdoor.

Qui dit sport en extérieur dit résistance, et elle n’en manque pas. La protection Gorilla Glass évite les rayures et là protège des coups, donc vous pouvez courir dans la nature sans craindre de l’abîmer. Vous pouvez même nager avec puisqu’elle est certifiée 10 ATM. Ça signifie qu’elle résiste à une pression de 10 bar et peut aller jusqu’à 100 mètres, même s’il est conseillé d’éviter les grands écarts de température.

Des capteurs dans tous les sens pour le suivi sportif

Comme on l’a dit, la montre est moins chère que la Garming Fenix 8. Pour proposer ce prix plus intéressant, la montre utilise notamment un capteur d’une génération précédente, le Elevate Gen 4. Ce qui implique qu’il n’y a pas de GPS multibande, il faudra se contenter de la fréquence L1. Par contre, vous avez la géolocalisation par satellites GPS, Galileo, QZSS, Glonass et Beidou.

Vous retrouvez aussi un altimètre barométrique, une boussole, la mesure de la SpO2, un thermomètre, un capteur pour les suivis cardiaque et du sommeil. Cette dernière fonction est pratique pour détecter la qualité de votre sommeil et les éventuelles apnées. Il y a des programmes d’entrainement, des tests pour vérifier votre condition physique, le tout avec une autonomie qui va jusqu’à 16 jours en mode connectée.

