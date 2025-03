À 379 €, ce laptop avec Ryzen 7 est une affaire en or pour le dernier jour des ventes flash Amazon

Si vous cherchez un bon PC portable pour une utilisation principalement bureautique, Amazon propose le HP Pavilion 15 à 379 euros pendant les ventes flash de printemps.

HP Pavilion 15 // Source : Frandroid

HP propose une vaste gamme de PC portables, pour satisfaire tous les besoins. Il y en a pour tous les budgets, avec à chaque fois des composants de qualité pour que vous en profitiez durant un long moment. Comme avec ce HP Pavilion 15-eh1004sf, un modèle abordable de base, avec notamment un processeur AMD Ryzen 7 5700U. Un laptop solide qui bénéfice d’une remise de 320 euros de remise sur Amazon pendant les ventes de printemps Amazon, dont c’est le dernier jour.

Les points forts du HP Pavilion 15

Il ne fait que 1,75 kg, donc facilement transportable

Le processeur AMD Ryzen 7 5700U permet d’être à l’aise

L,’autonomie qui frôle les 9 h en usage classique

Au moment de sa sortie, cet HP Pavilion 15 coûtait 699 euros. Pendant quelques heures encore sur Amazon, vous pouvez le commander pour 379 euros seulement.

Un petit PC portable plutôt bien équipé

Cet HP Pavilion 15 est un PC portable qui répond aux besoins les plus simples : à savoir naviguer sur Internet au quotidien, regarder des vidéos en streaming et travailler sur des tâches simples via des logiciels qui en demandent pas trop de ressources. Car malgré la présence de l’AMD Ryzen 7 5700U, la puissance reste malgré tout mesurée. Il n’y a « que » 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go, ce qui est léger en soi, mais en adéquation avec son prix.

Il se rattrape sur d’autres points comme son format compact : il fait 360,2 x 234 x 17,9 mm pour seulement 1,75 kg. C’est donc très facile de le glisser dans un sac ou une sacoche pour travailler en itinérance, d’autant que le constructeur annonce une autonomie de 8 h 45. Ce qui permet de tenir une bonne journée, mais n’oubliez pas votre chargeur quand même. Une charge rapide est aussi indiquée : 50 % d’autonomie revenue en 45 minutes.

Un bel écran Full HD de 15,6 pouces

Pour profiter de tous vos contenus, vous avez une dalle LCD-IPS de 15,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. La luminosité est de 250 cd/m², c’est le strict minimum sur ce genre de modèle, mais ça ne le rend pas des plus pratiques pour une utilisation en extérieur ou en plein soleil. On ne l’a pas dit plus haut, mais il n’y a pas de carte graphique dédiée, seulement une puce AMD Radeon Graphics qui accompagne le processeur.

La connectivité est composée de deux ports USB 3.2 Gen 1 et un port USB-C 3.2 Gen 2 qui sert aussi pour charger le laptop. En plus de ça, le HP Pavilion 15 propose un lecteur de carte microSD, un port HDMI 2.0 et une prise casque. Comme ça, vous pouvez brancher vos périphériques externes, même si certains ports semblent être capricieux selon les avis clients.

Si vous cherchez un bon PC portable pour moins de 500 euros et que cet HP Pavilion 15 ne vous a pas convaincu, voici un guide d’achat qui peut vous aider à trouver un laptop décent et pas cher.

