Avis aux amateurs de karaoké, la nouvelle enceinte de soirée JBL coûte déjà 100 € de moins chez Boulanger

La JBL PartyBox Encore Essential 2 est une excellente option pour celles et ceux qui cherchent une sono puissante pour animer vos futures soirées cet été. La voilà déjà en promo à 199 euros contre 299 euros de base.

JBL Partybox Encore 2 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

À côté de ses enceintes portables Bluetooth, JBL dispose également d’enceintes « de soirée », qui font profiter d’une ambiance festive, en intérieur comme en extérieur, grâce à leur puissance. Sa gamme dédiée pour ce type d’évènement est nommée Partybox. D’ailleurs, la firme américaine a dévoilé il y a peu deux nouvelles références, dont la PartyBox Encore 2, qui coûte tout de même 349 euros. Si elle vous intéresse, sachez que la version Essential, reprend les mêmes caractéristiques, mais n’a pas de micro sans fil inclus… Avec cette promotion chez Boulanger, elle est tout même plus intéressante.

La Partybox Encore Essential 2, c’est quoi ?

Une sono robuste avec une poignée intégrée pratique

Une puissance de 100 W

Jusqu’à 15 heures d’autonomie

La JBL Partybox Encore Essential 2 est habituellement vendu à 299 euros, mais en ce moment, on la trouve en promotion à 199 euros chez Boulanger.

Un grosse sono résistante

Plus imposante que les enceintes portables, la JBL Partybox Encore Essential 2 offre des dimensions généreuses avec 32 x 35,5 x 26 cm et 6 kg. La marque ajoute tout de même une poignée au sommet pour faciliter son transport, si vous souhaitez l’emmener pour animer une soirée. Vous pouvez très bien la poser au bord de la piscine où elle résiste aux éclaboussures grâce à sa certification IPX4, mais pas à l’immersion.

La JBL PartyBox Encore Essential 2 est compatible avec la norme Bluetooth 5.4 pour une connexion sans fil rapide et stable. La technologie AI Sound Boost est intégrée pour optimiser le signal audio en temps réel, réduisant ainsi la distorsion et maximisant la puissance sonore.

Une puissante sono pour animer vos soirées

Son gabarit imposant c’est aussi pour mieux envoyer du gros son pendant les soirées. Elle est dotée d’un unique haut-parleur de 13 cm de diamètre et de deux tweeters de 4 cm chacun pour les aigus et atteint une puissance de 100 W RMS. De quoi faire vibrer les grands espaces et grâce à une autonomie annoncée de 15 heures, la Essential 2 est assez endurante pour prolonger la fête toute la nuit.

La technologie Auracast est aussi de la partie, qui permet de connecter plusieurs enceintes JBL compatibles pour créer une expérience sonore immersive. Enfin, elle sort du lot avec son système de jeux de lumière. Les couleurs s’animent avec le rythme de la musique et peuvent même être personnalisées via l’application.

