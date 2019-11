Samsung vient de présenter une variante spéciale du Galaxy Note 10+ aux couleurs de Star Wars. 190 pièces pour les (chanceux) fans de la saga.

La saga Skywalker touche à sa fin, Disney et Star Wars ont signé un partenariat pour l’arrivée de Star Wars: The Rise of Skywalker (Star Wars: L’Ascension de Skywalker) au cinéma. Cette édition est avant-tout pour les fans de la marque, ce Galaxy Note 10+ aux couleurs de Star Wars est doté de 256 Go de stockage, il est fourni avec une coque en cuir assortie, un S Pen et des Galaxy Buds également inédits ainsi qu’un badge en métal collector.

L’interface est également exclusive, elle regroupe des fonds d’écran, des animations, des icônes et des effets sonores. Pas de tarif pour cette édition, c’est surtout un moyen pour Samsung de communiquer sur cette fin d’année autour de ses produits.

Le Galaxy Note 10+ Edition Spéciale Star Wars sera disponible en France à partir du 10 décembre 2019 en quantité ultra-limitée (190 pièces). Nous avons d’ailleurs prévu une grosse surprise pour le 10 décembre également, mais ce n’est pas directement lié à la sortie de cette édition spéciale du Galaxy Note 10+.