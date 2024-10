Ce smartphone brille dans le noir : voici une nouvelle édition spéciale du Nothing Phone (2a) Plus

Nothing a dévoilé une édition spéciale de l’un de ses téléphones phares, le Nothing Phone (2a) Plus. Crée en partenariat avec la communauté, ce nouveau smartphone a une particularité assez spéciale : il brille dans le noir.

Après avoir reçu plus de 900 propositions venant de 47 pays différents pour créer une édition spéciale du Phone (2a) Plus, l’entreprise a sélectionné cinq gagnants pour co-concevoir avec eux le produit final : un téléphone phosphorescent. Ces derniers ont pu choisir à quoi allait ressembler le smartphone, ainsi que la façon dont il sera mis en vente.

Il s’agit de la première « Édition Communautaire » de Nothing, un projet impliquant les utilisateurs non seulement sur le design matériel, mais aussi sur les aspects logiciels, l’emballage et même la campagne marketing. Comme le souligne l’entreprise, « la communauté est quelque chose dont d’autres marques parlent, mais que Nothing est fière de concrétiser à travers le lancement de ce produit ».

Ce smartphone de Nothing est phosphorescent

Le résultat est un téléphone qui conserve l’identité visuelle originale de la marque, avec son boîtier transparent permettant de voir les composants internes. Mais il se pare désormais d’une nouvelle touche phosphorescente qui illumine doucement l’arrière de l’appareil d’une douce lueur verte.

Sur le plan logiciel, les idées des gagnants ont mené à la création d’une nouvelle « Connected Collection » de six fonds d’écran personnalisés, combinant outils d’IA et design digital. Même l’emballage du téléphone a été revu, avec des éléments réfléchissants pour correspondre au nouveau look. La campagne marketing met elle aussi l’accent sur les thèmes de la lumière et de l’exploration de soi, avec le slogan « Trouve ta lumière. Capture ta lumière ».

Il s’agira d’un smartphone relativement rare, puisque Nothing a décidé de n’en produire que 1000 exemplaires. Au-delà de cette édition collector, le fabricant britannique annonce travailler sur d’autres initiatives visant à co-développer des contenus et fonctionnalités logicielles avec sa base de fans. Une manière de tisser des liens étroits avec sa communauté, tout en restant fidèle à son identité.

Le Nothing Phone (2a) Plus Community Edition sera disponible à l’achat dès le 12 novembre prochain sur le site internet de la marque, au prix de 449 euros. Mais il faudra au préalable vous enregistrer sur le site officiel pour avoir une chance de pouvoir en commander un.