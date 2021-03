Beoplay HX : Bang & Olufsen lance un casque antibruit avec 35 heures d’autonomie

Bang & Olufsen a dévoilé son Beoplay HX, un casque à réduction de bruit résolument haut de gamme avec une autonomie pouvant monter jusqu'à 35 heures.

Dans le domaine des casques sans fil à réduction de bruit, deux constructeurs se tirent la bourre depuis des années : Bose et Sony. Néanmoins, certains constructeurs ne sont pas en reste avec des modèles parfois plus chers, mais résolument plus haut de gamme.

C’est le cas notamment de Bang & Olufsen, présent sur le marché des casques à annulation de bruit depuis 2015 avec le Beoplay H8. Ce jeudi, le constructeur danois a d’ailleurs présenté un nouveau modèle de casque sans fil capable de filtrer les bruits extérieurs, le Bang & Olufsen Beoplay HX.

Comme les précédents casques à réduction de bruit de la marque, le Beoplay HX adopte un format circum-aural, avec des coussinets qui viennent englober l’oreille pour une meilleure isolation passive. Le casque est par ailleurs doté de transducteurs de 40 mm et est annoncé comme capable d’émettre des fréquences audibles entre 20 et 22 000 Hz.

Un casque compatible aptX Adaptive

Concernant la connexion Bluetooth, le casque sans fil est compatible Bluetooth 5.1 et utilise les codecs audio SBC et AAC — les plus répandus — ainsi que l’aptX Adaptive, la dernière version du codec audio Bluetooth de Qualcomm. De quoi permettre sur le papier une transmission audio entre 276 et 420 kbps selon la qualité de la connexion, ainsi qu’une latence comprise entre 50 et 80 ms. Le Beoplay HX de Bang & Olufsen est également compatible avec le système d’appairage Google Fast Pair et pourra être reconnu rapidement par un smartphone Android à l’allumage.

Concernant l’autonomie également, Bang & Olufsen a mis les petits plats dans les grands, puisque le constructeur annonce jusqu’à 35 heures d’écoute avec la réduction de bruit et 40 heures sans filtrer les sons extérieurs. Pour la recharge, il embarque une prise USB-C. Néanmoins, le casque peut également être utilisé en filaire à l’aide d’une prise casque 3,5 mm intégrée.

Le casque Beoplay HX de Bang & Olufsen est d’ores et déjà disponible. Il est proposé en trois coloris, noir, sable ou marron, au prix de 499 euros.