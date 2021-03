Bang & Olufsen Beoplay H9 : la qualité danoise avec 150 € de réduction

Ce modèle du casque sans fil Bang & Olufsen Beoplay H9 lancé à 500 euros en 2019 est une amélioration des modèles précédents. Le prix baisse aujourd'hui de 30 % sur Amazon et passe alors à 350 euros. Il est disponible en coloris noir ou argile.

Bang & Olufsen est un grand nom de l’audio. S’il lui est arrivé de faire quelques erreurs par le passé, notamment avec le premier modèle de son casque sans fil Beoplay H9 en 2017 qui n’était pas très convaincant, le constructeur danois a largement corrigé le tir deux années après avec cette version de troisième génération. L’excellence dans les oreilles, aujourd’hui avec une réduction de 150 euros.

Le casque B&O Beoplay H9 en bref

Toujours aussi confortable

L’autonomie rehaussée à 25 heures

L’ajout du contrôle de l’assistant vocal

La réduction de bruit active convaincante

Au lieu de 500 euros, le casque sans fil Bang & Olufsen Beoplay H9 (3e génération) tombe aujourd’hui en promotion à 350 euros sur Amazon après une remise immédiate de 30 %. Il est disponible en deux coloris : noir mat et argile.

Le casque sans fil Bang & Olufsen Beoplay H9 ressemble beaucoup à ses prédécesseurs, mais ce n’est pas un mal, car le produit possède des finitions exemplaires et il est toujours aussi confortable sur la tête. On retrouve les mêmes matériaux utilisés pour renforce l’aspect premium, à savoir du cuir de vache pour l’arceau, du cuir d’agneau souple pour recouvrir les coussinets et de l’aluminium anodisé au niveau de chaque écouteur.

Il y a tout de même un élément de design qui change, via un bouton supplémentaire sur l’une des oreillettes. En appuyant sur ce dernier, vous pourrez alors effectuer des commandes vocales avec votre assistant préféré. Cette édition conçue exclusivement pour Amazon ne comporte en revanche pas d’assistant vocal intégré, mais pourra utiliser l’assistant natif de votre smartphone par exemple. D’autres commandes, cette fois tactiles, permettent quant à elles de régler le volume, changer de piste ou prendre des appels.

Ce B&O Beoplay H9 propose de nombreuses fonctionnalités pratiques. Compatible Bluetooth 5, le casque propose une portée allant jusqu’à 10 mètres et prend même en charge le multipoint. Il peut donc être simultanément connecté à deux appareils en même temps et peut en mémoriser jusqu’à 8. C’est l’idéal pour passer facilement de son smartphone, à sa tablette et son laptop sans devoir déconnecter, puis reconnecter votre casque.

Pour allier l’utile à l’agréable, le son est évidemment très bon, en tout cas ce Bang & Olufsen de troisième génération rend une copie bien plus honorable que le premier modèle de 2017. Les basses sont profondes et les médiums sont clairs, même si les aigus peuvent être en retrait en fonction de la musique que l’on écoute. Pour améliorer encore plus l’immersion sonore, ce casque circum-aural propose une bonne isolation passive en recouvrant entièrement vos oreilles, mais aussi une réduction de bruit active de très bonne facture. Un mode transparence est également disponible.

Enfin, il faut savoir que Bang & Olufsen a grandement rehaussé l’autonomie de son Beoplay H9 3e gen. Il peut désormais être utilisé pendant 25 heures, contre à peine 18 heures pour le premier modèle. Comptez d’ailleurs un peu plus de deux heures de recharger complètement la batterie du casque.

