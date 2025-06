Beosound A1 (Gen 3) : l’enceinte portable étanche qui ne vous lâchera plus de la journée

La marque danoise enrichit sa gamme d’enceintes portables avec une version améliorée de son modèle phare avec des performances audio renforcées et une meilleure autonomie.

Bang & Olufsen BeoSound A1 3e génération // Source : Bang & Olufsen

Bang & Olufsen rafraichit sa gamme d’enceintes nomades avec la 3e génération de sa Beosound A1. Elle débarque avec plusieurs améliorations, dont une capacité acoustique meilleure que les précédentes itérations. En effet, d’après Bang & Olufsen, l’enceinte embarque désormais le plus grand woofer de sa catégorie, permettant d’atteindre un niveau de pression acoustique de 64 dB, soit une progression de 2 dB par rapport au modèle précédent. Cette évolution technique se traduit par des basses plus profondes et un rendu sonore enrichi, capable de remplir efficacement l’espace d’écoute malgré le format compact de l’appareil.

Pour aller plus loin

Les meilleures enceintes Bluetooth pas chères que nous recommandons en 2025

L’autonomie constitue un autre point fort de cette nouvelle version. La marque annonce effectivement 24 heures d’utilisation continue surpassant de 6 heures les performances de sa devancière. Cette meilleure endurance s’accompagne d’un temps de charge de 3 heures via le port USB-C intégré, offrant un rapport charge-utilisation intéressant.

Bang & Olufsen BeoSound A1 3e génération // Source : Bang & Olufsen

La connectivité Bluetooth 5.1 veut assurer une liaison stable et étendue, complétée par les technologies Microsoft Swift Pair et Google Fast Pair pour un appairage instantané. Pratique, un réseau de trois microphones permet également d’utiliser l’enceinte comme dispositif mains-libres. En outre, la possibilité de coupler deux unités en configuration stéréo, compatible entre les deuxième et troisième générations, étend les possibilités d’usage pour les audiophiles exigeants.

Bang & Olufsen BeoSound A1 3e génération // Source : Bang & Olufsen

Un design repensé alliant esthétique et robustesse

La collaboration renouvelée avec la designer industrielle danoise Cecilie Manz a donné naissance à un objet sculptural qui transcende la simple fonction d’enceinte. Le boîtier en aluminium sablé, percé de 2 173 trous fraisés avec précision, conserve la signature visuelle de la gamme tout en intégrant des améliorations ergonomiques. Le cordon en cuir souple et imperméable, doté d’un verrou en aluminium redessiné, renforce l’expression minimaliste tout en améliorant la robustesse de l’ensemble.

Trois finitions sont proposées : le classique Natural Aluminium de Bang & Olufsen, ainsi que deux nouvelles teintes inspirées de la nature, Honey Tone et Eucalyptus Green.

Bang & Olufsen BeoSound A1 3e génération // Source : Bang & Olufsen

L’enceinte est certifiée IP67 garantissant une résistance totale à la poussière et à l’eau, et autorisant un usage en toutes circonstances.

Bang & Olufsen BeoSound A1 3e génération // Source : Bang & Olufsen

Une approche environnementale pionnière dans l’audio portable

La Beosound A1 de troisième génération est la première enceinte Bluetooth au monde à obtenir la certification Cradle to Cradle niveau Bronze. Elle applique donc les principes de l’économie circulaire à travers une architecture modulaire conçue pour une durée de vie de dix ans lors de son premier cycle d’utilisation, selon la marque. Le principe est ici de réutiliser certaines parties du produit pour en créer des nouveaux, ou de compter sur leur biodégradabilité.

Source : Bang & Olufsen

Cette certification ambitieuse soutient une philosophie de conception axée sur l’entretien, la mise à niveau et la réparation. La batterie, remplaçable par des professionnels dans les magasins Bang & Olufsen, joue en faveur de sa durabilité. En outre, on peut compter sur une garantie pouvant s’étendre jusqu’à cinq ans avec le programme Beocare.

Disponibilité et prix de l’enceinte Bang & Olufsen A1 3e génération

La Beosound A1 troisième génération est déjà commercialisée au prix de 349 euros.