Étanche et légère, cette enceinte Bluetooth en promo à moins de 60 € est idéale pour les beaux jours

Celles et ceux qui cherchent une petite enceinte puissante et bien résistante pour les vacances (et pas que) pourront se tourner vers la Wonderboom Play d’Ultimate Ears. En plus, elle est en promo et coûte 59,99 euros au lieu de 69,99 euros sur le site officiel.

L’enceinte Ultimate Ears Wonderboom Play. // Source : Ultimate Ears

L’été approche à grands pas, et avec lui les traditionnelles journées près de la piscine ou les pieds dans le sable près de la mer. Et que serait une vraie journée de vacances sans un bon fond musical ? Vous pourriez par exemple en profiter grâce à la Wonderboom Play d’Ultimate Ears, une enceinte Bluetooth format mini qui a l’avantage d’être étanche, et même de pouvoir flotter dans l’eau. Son autre atout ? Son prix, qui ne dépasse en ce moment pas les 60 euros.

Les points essentiels de la Wonderboom Play

Une enceinte légère et étanche (IP67)

Un son à 360°

Jusqu’Ã 10 heures d’autonomie

Auparavant proposée à plus de 80 euros, puis réduite à 69,99 euros, l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom Play est actuellement affichée à 59,99 euros sur le site officiel de la marque.

Une petite enceinte qui peut flotter dans l’eau

La Wonderboom Play d’Ultimate Ears se présente sous la forme d’une petite sphère très compacte, (104 mm x 95,3 mm) qui pèse seulement 318 g. Elle peut donc vous accompagner partout sans problème, d’autant plus que sa dragonne pratique facilite son transport. Autre point fort de ce design : sur l’ensemble de ses composants en plastique, 68 % sont constitués de plastique recyclé post-consommation.

N’oublions pas, évidemment, sa certification IP67 : la Wonderboom Play est alors complètement étanche et peut résister à l’eau et à la poussière. Elle peut même être immergée jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans rendre l’âme ensuite, et flotter dans l’eau. Bref, elle ne risque rien à la piscine ou près de la mer.

Une portée bien longue

Dans les entrailles de la Wonderboom Play, se niche un haut-parleur actif de 42 mm avec un radiateur passif de 67 × 45 mm, lequel permet en théorie d’étendre la reproduction des basses fréquences et d’en augmenter le rendement, malgré un faible volume d’air interne. Justement, la marque promet des basses intenses. Grâce à son format, l’enceinte devrait même être capable d’offrir un son à 360°. Et si vous souhaitez un son encore plus puissant, vous pourrez toujours lier deux enceintes Wonderboom Play pour profiter d’un son stéréo.

L’enceinte d’Ultimate Ears propose par ailleurs une longue portée de 40 mètres et peut être connectée à deux appareils sources en même temps. Enfin, côté autonomie, le fabricant assure qu’elle peut fonctionner pendant 10 heures jusqu’à la prochaine charge, qui s’opère via USB-C.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.