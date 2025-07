Avec le Galaxy S25 FE, Samsung ne ferait-il pas le « S25 de trop »?

Le Galaxy S25 FE de Samsung ne devrait plus tarder à arriver. Un cinquième smartphone dans la gamme S25, et une maigre évolution vis-à-vis de son prédécesseur peut interroger quant à la pertinence de ce dernier

Le Galaxy FE a une place spéciale au sein des smartphones de Samsung. Entre la gamme Galaxy A et Galaxy S, il a pour promesse d’être le smartphone premium le moins cher de la marque, en étant à la fois le plus complet et le plus accessible possible.

Sauf que voilà… Alors que Samsung a commercialisé ses Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, et S25 Edge, on pourrait se dire que sa gamme de smartphones haut de gamme est déjà complète. Mais détrompez-vous, car un petit dernier pourrait arriver sur les étalages pour la fin de l’année : le Samsung Galaxy S25 FE.

Un énième S25 dans la gamme peut paraître de trop, car en plus d’être potentiellement le cinquième smartphone de cette gamme, il serait très proche de son prédécesseur.

Un air de déjà vu

Voilà donc que Samsung prévoit un nouveau smartphone pour la fin de l’année, et pas des moindres, puisqu’il s’agit du remplaçant direct du Galaxy S24 FE : Le Galaxy S25 FE.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

En effet des indiscrétions ne cessent de croitre au sujet de ce S25 FE, au point que nous pouvons nous faire une idée du smartphone, à travers son look ou son processeur. Si des progressions minimes sont attendus, le Galaxy S25 FE serait finalement très proche du Galaxy S24 FE… Peut-être même trop proche.

À en croire Arsène Lupin, le Samsung Galaxy S25 FE serait commercialisé avec deux configurations de stockage : 128 Go ou 256 Go, tous deux accompagnés de 8 Go de RAM. Il n’y a donc pas d’évolutions sur ce point, par rapport au Galaxy S24 FE.

S25 FE

8 + 128 / 8 + 256

Navy, Icyblue, Jetblack, White — Arsène Lupin (@MysteryLupin) July 24, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À l’ère de l’intelligence artificielle générative toujours plus poussée, ces spécifications peuvent s’avérer légères (voire insuffisantes) pour une utilisation confortable sur du long terme, surtout si on prend en compte que le smartphone devrait être vendu aux alentours de 750 euros. Quatre coloris sont par ailleurs attendus, avec du bleu marine, du bleu glacier, du noir de jais, et du blanc.

Source : Onleaks x Sammygurus Source : Onleaks x Sammygurus Source : Onleaks x Sammygurus

Le Samsung Galaxy S25 FE devrait être présenté vers la fin de l’année 2025, quelques semaines avant l’annonce des Galaxy S26 (attendus pour le début de l’année 2026). Réponse donc dans quelques mois pour savoir si ce smartphone arrivera à se faire une place dans la gamme S25.

Bien que les prix ne soient pas connus, ils devraient être aux alentours de celui du Galaxy S24 FE (présenté en septembre 2024, et proposé à partir de 749 euros à sa sortie).