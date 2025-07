Voici ce que l’on sait sur le futur Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE : les leaks révèlent de nouvelles couleurs premium mais confirment une évolution minimale.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le leaker @MysteryLupin vient de balancer les derniers détails sur le Galaxy S25 FE, et autant le dire tout de suite : Samsung fait clairement du recyclage cette année. Mêmes options de stockage (128/256 Go), même RAM (8 Go), design quasi-identique…

S25 FE

8 + 128 / 8 + 256

Navy, Icyblue, Jetblack, White — Arsène Lupin (@MysteryLupin) July 24, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

La seule vraie nouveauté ? Quatre nouvelles couleurs histoire de faire croire qu’on a affaire à un produit inédit. Bleu marine, bleu glacier, noir de jais et blanc remplaceraient l’ancienne palette.

Cette fuite confirme malheureusement les rumeurs précédentes : le Galaxy S25 FE sera un S24 FE légèrement maquillé. Pas d’amélioration significative de la puce, le triple appareil photo resterait inchangé, et même le design garderait les mêmes lignes. Samsung miserait visiblement sur la formule « ça marche, on ne change rien » pour cette édition 2025.

Heureusement, Samsung n’aurait pas tout mis au placard. Le S25 FE récupérerait quelques fonctions du Galaxy S25 standard, notamment l’écran AMOLED LTPO dynamique capable de moduler sa fréquence entre 1 Hz et 120 Hz. Cette technologie adaptative améliore sensiblement l’autonomie en ralentissant l’affichage quand c’est possible (lecture, photos statiques) et en le boostant pour les jeux ou la navigation.

Une progression de l’autonomie et de la vitesse de charge

La batterie progresserait de 4700 à 4900 mAh, soit 200 mAh de plus. Pas révolutionnaire, mais suffisant pour compenser l’écran plus gourmand. La charge 45W filaire serait au rendez-vous, pour mettre enfin enfin à Samsung de progresser face à la concurrence chinoise qui propose du 67W ou plus sur cette gamme de prix.

Le boîtier gagnerait en finesse et perd du poids, évolutions bienvenues quand on sait que le S24 FE accusait déjà un certain embonpoint face aux flagships. Samsung semble avoir optimisé l’intégration des composants pour gagner quelques millimètres d’épaisseur.

Le Galaxy S25 FE devrait sortir fin octobre selon les rumeurs, timing habituel pour Samsung qui profite de la fin d’année pour écouler ses modèles « accessibles ». Cette fenêtre évite la confrontation directe avec les iPhone de septembre tout en surfant sur la dynamique des fêtes de fin d’année.

