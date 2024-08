Voici ce que promet Samsung avec le Galaxy S25

À en croire Samsung, le Galaxy S25 serait un concentré d’innovations. Un responsable a pris la parole plusieurs mois avant l’Unpacked 2026.

Alors que les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 viennent à peine de sortir, Samsung ne perd pas de temps et commence déjà à teaser sa prochaine génération de smartphones haut de gamme.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, un dirigeant de la firme coréenne a lâché quelques infos sur le futur Galaxy S25. Spoiler alert : ça s’annonce plutôt prometteur, mais restons quand même sur nos gardes.

Daniel Araujo, vice-président de Samsung MX, n’y est pas allé par quatre chemins : « Le S25 sera doté dès son lancement de mises à niveau haut de gamme. » Bon, on s’y attendait un peu, mais c’est toujours bon à entendre. Il a notamment mis l’accent sur l’appareil photo et l’écran, deux domaines où Samsung excelle déjà. Mais concrètement, à quoi peut-on s’attendre ?

Un appareil photo qui voit grand

Côté photo, les rumeurs vont bon train. On parle d’un possible téléobjectif 3x de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels pour le Galaxy S25 Ultra.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, vous allez pouvoir zoomer sur un sujet lointain ou capturer un paysage immense avec une qualité digne d’un reflex numérique. C’est un sacré bond en avant par rapport au S24 Ultra, qui se « contentait » de 10 et 12 mégapixels pour ces mêmes objectifs.

Mais attention, ne vous emballez pas trop vite ! Ces améliorations pourraient bien être réservées au modèle Ultra, le plus cher de la gamme. Les S25 et S25+ pourraient rester sur leur faim. C’est une pratique courante chez Samsung (et Apple) : mettre le paquet sur le zoom sur le plus onéreux pour pousser les consommateurs à mettre la main au portefeuille.

Un cerveau surpuissant, mais avec des variantes

Samsung ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le Galaxy S25 devrait évidemment embarquer des processeurs de dernière génération. On parle du Snapdragon 8 Gen 4, la Rolls des processeurs mobiles, mais aussi de l’Exynos 2500, le petit dernier made in Samsung. Et surprise : des puces MediaTek pourraient aussi être de la partie.

Pourquoi cette stratégie multi-processeurs ? Samsung cherche à optimiser ses coûts et à gérer les contraintes d’approvisionnement. Mais pour nous, utilisateurs, ça peut créer des différences de performances selon le modèle qu’on achète.

Côté mémoire vive, le S25 Ultra pourrait passer à 16 Go de RAM. C’est énorme, mais assez courant désormais, et ça permettra de faire tourner des applications gourmandes comme si de rien n’était. Mais là encore, les petits frères de la gamme pourraient rester à la traîne. Le S24 de base n’a que 8 Go de RAM, ce qui commence à être un peu juste pour un flagship en 2024.

Un écran qui en met plein la vue (peut-être)

Samsung est connu pour la qualité de ses écrans, et le S25 ne devrait pas déroger à la règle. Le modèle de base pourrait voir son écran grandir à 6,36 pouces, contre 6,2 pouces actuellement. C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de grand écran, mais ça pourrait déplaire à ceux qui préfèrent les smartphones plus compacts.

On espère aussi voir le Gorilla Glass Armor, actuellement réservé au S24 Ultra, s’étendre aux autres modèles. Ce verre ultra-résistant réduit considérablement les reflets, ce qui améliore grandement le confort d’utilisation au quotidien.

L’IA au cœur de l’expérience

Samsung met beaucoup l’accent sur l’intelligence artificielle, et le Galaxy S25 ne fera pas exception. Daniel Araujo promet une « IA hybride » qui utilisera à la fois les capacités du smartphone et le cloud pour offrir des fonctionnalités avancées.

L’idée est séduisante : avoir des fonctions IA rapides directement sur l’appareil pour les tâches courantes, et pouvoir faire appel au cloud pour des traitements plus complexes. C’est ce que font tous les fabricants aujourd’hui. D’ailleurs, Samsung s’appuiera à n’en pas douter sur les compétences de Google en la matière. Samsung promet aussi de renforcer la sécurité et la protection des données personnelles via son système Knox.

Mais soyons honnêtes : l’IA sur smartphone, c’est encore un peu le Far West. Entre les promesses marketing et la réalité de l’utilisation quotidienne, il y a souvent un fossé. Il faudra voir à l’usage si ces fonctionnalités IA apportent vraiment une plus-value ou si elles ne sont qu’un argument de vente de plus.

Samsung fait de belles promesses pour sa série Galaxy S25, c’est indéniable. Mais, n’oublions pas que ces déclarations s’inscrivent dans un contexte financier : Samsung cherche à rassurer ses investisseurs et à créer du bruit autour de ses futurs produits.