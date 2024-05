Samsung Galaxy S25 Ultra : deux modes photo parfois oubliés auraient droit à un gros changement

Le Samsung Galaxy S25 Ultra verrait deux de ses caméras enfin évoluer par rapport à ses prédécesseurs. Ainsi, les modes ultra grand-angle et zoom x3 goûteraient à des capteurs photo de 50 Mpx.

Il ne devrait pas voir le jour avant 2025, mais il fait évidemment déjà parlé de lui. Le Galaxy S25 Ultra a déjà droit à quelques commentaires de la part d’Ice Universe. Le célèbre leaker, jamais avare en informations sur les futurs smartphones de Samsung, a partagé sur Weibo quelques caractéristiques supposées du téléphone. Plus spécifiquement des détails sur les capteurs photo de l’appareil.

Voici donc ce que l’on aurait au programme pour les caméras du Samsung Galaxy S25 Ultra :

capteur principal de 200 Mpx ;

ultra grand-angle de 50 Mpx ;

téléobjectif x3 de 50 Mpx ;

téléobjectif x5 de 50 Mpx.

Du neuf pour l’ultra grand-angle et le zoom x3

D’aucuns noteront qu’il devrait ainsi y avoir du changement du côté de deux capteurs, ceux dédiés aux prises de vue en ultra grand-angle et en zoom x3. Ils passeraient en effet tous les deux à une définition de 50 mégapixels. Une évolution non négligeable par rapport au Galaxy S24 Ultra qui se contente respectivement de 12 et 10 Mpx sur ces mêmes caméras.

Des évolutions intéressantes pour deux capteurs qui en ont rarement connues dernièrement. Le zoom x3 était cantonné à une définition de 10 Mpx depuis 2021 sur le Galaxy S21 Ultra et n’avait pas bougé, laissant la vedette au zoom x10 remplacé ensuite par le x5.

Avec un capteur de 50 Mpx, on peut s’attendre à du pixel binning — fusion de quatre pixels en un — qui permet une meilleure captation de la lumière et donc de meilleure performance en faible luminosité. Une nouvelle intéressante notamment pour celles et ceux qui voudraient s’essayer à de jolis portraits la nuit.

Côté ultra grand-angle, le même argument de performances en faible luminosité peut être avancé. Surtout, il s’agirait pour Samsung de muscler son jeu pour s’aligner sur d’autres concurrents — voire les dépasser.

Il serait donc intéressant de voir le constructeur coréen mettre en valeur ces deux modes de prise de vue pour lesquels il semblait se reposer un peu sur ses lauriers, du moins sur le plan matériel. Il faudra désormais découvrir si ces informations d’Ice Universe s’avèrent ou non. La bataille pour prétendre au titre de meilleur smartphone en photo devrait toujours s’intensifier un peu plus.

