Samsung Galaxy S25 Ultra : le capteur principal resterait encore le même

Une fuite vient révéler de premiers détails sur le successeur du Galaxy S24 Ultra, à savoir le Samsung Galaxy S25 Ultra. Au programme, le capteur photo principal ne changerait pas : il s'agirait toujours de l'Isocell HP2 de Samsung de 200 Mpx.

La sĂ©rie des Galaxy S25 n’est pas attendue avant janvier prochain et pourtant, nombreux sont ceux Ă vouloir savoir ce que rĂ©serve Samsung pour le marchĂ© des smartphones. C’est d’autant plus le cas avec le Galaxy S25 Ultra, qui pourrait ĂŞtre un smartphone Android de rĂ©fĂ©rence. Et ce encore plus sur le volet photo, sur lequel le constructeur corĂ©en est très attendu. Justement, une fuite nous donne quelques dĂ©tails sur ce que serait le Galaxy S25 Ultra.

Le mĂŞme capteur que le Galaxy S24 Ultra… et que le Galaxy S23 Ultra ?

Ce qui ne changerait pas, ce serait le capteur photo principal du Galaxy S25 Ultra, qui serait le mĂŞme que ses deux prĂ©dĂ©cesseurs. C’est en tout cas ce qu’avance le leaker Ice Universe, rĂ©putĂ© fiable, sur X. Nous retrouverions donc l’Isocell HP2, un capteur de Samsung de 1/1,3 pouce de 200 Mpx.

Rien d’inquiĂ©tant en rĂ©alitĂ©, puisque c’est dans les habitudes du fabricant de conserver les mĂŞmes capteurs sur plusieurs gĂ©nĂ©rations. D’autant plus que le capteur dont on parle avait obtenu de très bonnes critiques dans nos colonnes lors de nos prĂ©cĂ©dents tests. Par ailleurs, Samsung a de quoi amĂ©liorer la photo sur ce Galaxy S25 Ultra au niveau du traitement logiciel des clichĂ©s.

Pas de refonte prévue par Samsung pour son Galaxy S25 Ultra ?

Aussi, Ice Universe a sous-entendu qu’une refonte totale de la version Ultra de la gamme Galaxy S n’Ă©tait pas prĂ©vue. Le grand format du smartphone haut de gamme devrait donc rester, la prĂ©sence du stylet aussi, etc. NĂ©anmoins, nous ne sommes pas Ă l’abri de changements au niveau du design : le leaker a rappelĂ© qu’il Ă©tait trop tĂ´t pour que ces derniers aient Ă©tĂ© finalisĂ©s. Parmi les autres dĂ©fis que doit relever Samsung, il y a l’amĂ©lioration de l’autonomie, qui n’Ă©tait pas le fort du Galaxy S24 Ultra.

Si Samsung continue de recourir Ă un Ă©cran plat, il pourrait rencontrer dans les prochaines annĂ©es un souci de conception, selon l’avis d’Ice Universe. Avec l’amĂ©lioration des capteurs (principal, tĂ©lĂ©objectif), qui s’orienteraient vers un format de 1 pouce, cela augmentera l’Ă©paisseur, peut-ĂŞtre pour le module de camĂ©ra. Le souci, c’est que pour palier Ă cela, Samsung pourrait ĂŞtre contraint d’augmenter l’incurvation des cĂ´tĂ©s pour rĂ©duire l’aspect « brique » de son appareil. Ce qu’un Ă©cran plat n’aiderait pas, au contraire.