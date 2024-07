Il n’y aurait que deux Galaxy S25, un pari risqué pour Samsung

Depuis des années, Samsung nous a habitués à une gamme Galaxy S en trois actes : le modèle standard, le Plus et l'Ultra. Mais des fuites récentes suggèrent que cette formule pourrait être bouleversée.

Chaque année, lorsque la gamme S sort, elle est composée de trois modèles : celui de base, le modèle Ultra (souvent élu meilleur smartphone Android du marché d’ailleurs), ainsi que le modèle Plus. Ce dernier est en fait une version plus grande du Galaxy S de base, pour ceux qui préfèrent les téléphones plus grands. Mais Samsung réfléchirait à l’abandonner : ce qui fait qu’il n’y aurait pas de Galaxy S25 Plus.

Pas de Samsung Galaxy S25 Plus en 2025 ?

C’est le média Android Headlines qui révèle que Samsung pourrait bien ne commercialiser qu’un Galaxy S25 ainsi qu’un Galaxy S25 Ultra. Après des recherches dans les diverses bases de données de certification IMEI, le Galaxy S25 serait sous le numéro de modèle SMS931B/DS et le Galaxy S25 Ultra sous les numéros SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N et SM-S9380 selon les régions du monde.

Aucune trace d’un troisième modèle qui serait le Galaxy S25 Plus, contrairement aux autres années. Pour le Galaxy S24 Plus par exemple, on pouvait l’identifier dans les bases de données IMEI plusieurs mois avant sa sortie. Cette fois-ci, impossible de le trouver. Ce qui mène à penser que Samsung ne lancerait effectivement pas ce modèle en janvier 2025, aux côtés des autres Galaxy S25.

Pourquoi est-ce que Samsung pourrait abandonner ce modèle ?

La raison serait en fait toute simple : Samsung ne vendrait, selon lui, pas assez de modèles Plus. C’est comme Apple et ses iPhone mini, arrêtés car pas assez vendus, malgré un succès critique. Samsung pourrait également vouloir simplifier sa gamme : c’est ce que la marque avait en quelque sorte fait en supprimant les Galaxy Note (en finissant par les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra).

Les données de Counterpoint Research apportent un éclairage intéressant. Selon leurs études, le modèle intermédiaire est celui qui vend le moins d’unités de toute la série. Paradoxalement, c’est aussi celui qui connaît la plus forte croissance par rapport à l’année précédente.

D’autant plus que concrètement, les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus partagent une fiche technique très similaire. Mis à part la taille de l’écran et de la batterie, il n’y a pas de différences techniques. Ce alors qu’il y a bel et bien une différence de prix entre les deux modèles : 269 euros sur les tarifs de lancement. De quoi refroidir les consommateurs, trop peut-être pour qu’ils craquent pour le modèle Plus. En supprimant le modèle Plus, Samsung pourrait aussi les inviter à aller plus loin et à acheter son modèle Ultra. Enfin, Samsung pourrait augmenter la taille de l’écran du Galaxy S25 : de quoi enterrer un peu plus le modèle Plus.

Si Samsung décide effectivement de ne proposer que deux modèles, cela pourrait laisser certains consommateurs dans l’embarras. Les amateurs de grands écrans, qui ne veulent pas forcément investir dans un Ultra, pourraient se retrouver sans option adaptée. À l’inverse, si Samsung décide d’augmenter la taille du modèle standard pour combler ce vide, ce sont les fans de smartphones compacts qui pourraient être déçus.