Finalement, Samsung n’aurait pas abandonné le Galaxy S25+

On pensait le Galaxy S25+ et finalement son numéro d'identification vient de faire surface. Il existerait bel et bien.

Huit jours, il a suffit d’un écart d’une petite semaine pour que le Galaxy S25+ passe à la trappe. On l’annonçait il y a une semaine, ce modèle «+» enfermé entre le S25 et S25 Ultra ne devait pas voir le jour. Une décision que l’on prenait avec des pincettes tant elle paraîssait étonnante de la part de Samsung.

Finalement, Gizmochina, qui avait originellement transmis l’information, revient sur ses déclarations. Il se serait trompé et fait amende honorable. D’après eux, il y a bien un Galaxy S25+, c’est juste que Samsung a traîné à le déclarer auprès de la GSMA.

Le Galaxy S25+ sera

Nos confrères avaient initialement vus les numéros d’identification (IMEI) des Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra dans la base de données de la GSMA. Habituellement, Samsung les diffuse début juillet. C’était le 1er juillet, tout concordait et il n’y avait pas de Galaxy S25+. Finalement, celui-ci (SM-S936U) est apparu un peu plus tard, le 9 juillet. Ce petit délai a engendré une fausse information.

Il y aurait donc encore un modèle intermédiaire dans la gamme Galaxy S de Samsung. Un smartphone plus grand et plus autonome que le modèle de base, mais aussi plus onéreux. Les amateurs d’écrans larges peuvent se rassurer.

Il devrait être lancé aux côtés des Galaxy S25 et S25 Ultra en début d’année prochaine. Mais l’actualité de Samsung n’attendra pas ces longs mois pour s’activer. Dès aujourd’hui, on pourra découvrir ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 qui seront présentés à Paris.