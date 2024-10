Prime Day : les meilleures offres d’Amazon sur les tablettes et PC portables crèvent l’écran !

Pour du divertissement ou dans un cadre professionnel, les PC portables et les tablettes tactiles nous accompagnent au quotidien, au point où quand ils tombent en panne, c’est un stress supplémentaire. Pour du gaming ou de la bureautique, voici le top des offres à prix cassé sur ces écrans !

Bureautique ou gaming ? 13 ou 15 pouces ? Voire 17 ? IPS-LCD ou OLED ? 512 Go ou 1 To de stockage ? Les critères sur les PC portables sont si nombreux qu’il est facile de se perdre dans la masse des références. Cela est toutefois moins vrai pour les tablettes tactiles, mais dans un cas comme dans l’autre, le plus intéressant à savoir est le prix. Nous allons ici décortiquer les meilleures offres du Prime Day sur les PC portables et les tablettes tactiles.

Les meilleures offres PC portables et tablettes tactiles du Prime Day d’Amazon

Dell G16 7630

Les RTX 5000 font déjà parler d’elles et nous attendons leur sortie avec impatience, certes, mais c’est justement ce moment qui rend les RTX 4000 plus intéressantes d’un point de vue tarifaire. Même les configurations gaming déjà montées comme ce laptop Dell avec RTX 4070 devraient en faire les frais.

Ce qu’il faut retenir du Dell G16 7630

Un écran en définition 2 560 x 1 600 pixels et rafraîchi à 240 Hz

Un super combo RTX 4070 + Core i9 de 13e génération

Avec un SSD de 1 To et 32 Go de RAM

Au lieu de 1 899 euros habituellement, le Dell G16 7630 est maintenant disponible en promotion à 1 499 euros chez Amazon.

Apple MacBook Air 13 M2 2022

Parmi les MacBook, celui-ci est l’un des premiers choix, quand bien même il a récemment été supplanté par les MacBook M3. Ceci notamment grâce à sa puce M2, un exemple en termes de puissance et d’efficience énergétique. Surtout, pendant ce Prime Day, ce laptop passe sous la barre symbolique des 1 000 euros !

Pourquoi opter pour l’Apple MacBook Air 13 M2 2022

Un écran bien calibré

Un rapport performances/autonomie inégalé

Tourne dans un silence absolu

Au lieu de 1 499 euros lors de son lancement puis réduit à 1 199 euros, l’Apple MacBook Air 13 M2 2022 est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez Amazon.

Dell XPS 13 9340

Les nouveaux XPS de Dell neufs de cette année profitent d’un lifting bienvenu, que ce soit en termes de design et de performances avec les nouvelles puces Intel Core Ultra. Ces configurations plutôt dévolus à un usage professionnel sont rarement bons marchés mais grâce au Prime Day d’Amazon, ce modèle passe sous la barre des 1 000 euros.

Les atouts du Dell XPS 13 9340

Un design soigné

Une dalle IPS-LCD en FHD+ rafraîchie à 120 Hz

Un Intel Core Ultra 5 associé à 16 Go de RAM

Au lieu de 1 549 euros habituellement, le Dell XPS 13 9340 est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez Amazon.

HP Victus 15-fa1001sf

On peut être un gamer avec un petit budget et profiter des configurations équipées des composants les plus récents. La RTX 4050 n’est certes pas la carte graphique la plus intéressante sur le plan des performances, mais elle est tout de même capable de faire tourner les derniers jeux. Aujourd’hui, on la retrouve dans cette configuration HP à moins de 800 euros pendant le Prime Day.

Le HP Victus 15-fa1001sf en quelques points

Un combo RTX 4050 + Core i5-12500H

Un écran IPS-LCD de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré de 1 199 euros, le HP Victus 15-fa1001sf est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Amazon.

Google Pixel Tablet

Quand bien même le marché des tablettes tactiles ne se porte pas si bien et que les iPad dominent largement ce terrain, on assiste tout de même à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le segment des tablettes d’entrée et du milieu de gamme. L’année dernière, Google a sorti son premier modèle, la Google Pixel Tablet qui tourne sous Pixel Experience, à l’instar de ses smartphones Google Pixel.

Les points forts de la Google Pixel Tablet

Un écran de 11 pouces en définition 2 560 x 1 600 pixels

La surcouche logicielle Pixel Experience

Le dock de recharge inclus muni d’une enceinte

Au lieu de 499 euros habituellement, la Google Pixel Tablet est maintenant disponible en promotion à 369 euros chez Amazon.

Prime Day : pour ne rien rater des Jours Flash Prime d’Amazon

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’une catégorie de produits, nous avons rédigé plusieurs sélections en ce sens :

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

N’oubliez pas qu’il faut être membre Amazon Prime pour profiter des offres, et ça tombe bien, les 30 premiers jours sont offerts.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.